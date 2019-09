Mahmood al Parlamento Europeo.

Non c’è dubbio che la figura di Mahmood in questi ultimi 12 mesi ha assunto una connotazione che va ben al di là di quello che può essere il solo aspetto musicale e artistico.

Mahmood, grazie anche alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest e al conseguente impatto mediatico (Qui e Qui le interviste realizzate in quell’occasione), è ogni giorno che passa un esempio da seguire, un modello dal quale partire per celebrare quel concetto di inclusione sociale e integrazione.

L’artista ha ora annunciato sui profili social che il tour europeo prenderà il via da Strasburgo con un’esibizione al Parlamento Europeo.

L’esibizione di Mahmood al Parlamento Europeo avverrà all’interno di un evento denominato Friends of Music e si svolgerà a Strasburgo il prossimo 22 ottobre e darà idealmente il via al tour che toccherà numerosi paesi europei.

Questo il post con cui l’artista vincitore dell’ultimo Sanremo ha annunciato la novità:

“I‘ve been invited to play at the Friends of Music event‬ in the European Parliament on Oct 22nd in Strasbourg, right before the start of my European tour. I am honoured and excited for this opportunity, thank you! Let the Europa Good Vibes Tour begin!”