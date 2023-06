“Voliamo”, una valvola di sfogo per il rapper romantico Lviosi

LVIOSI, artista calabrese della scuderia Ghandy Dischi di Greta Amato, torna venerdì 23 giugno con un nuovo singolo intitolato Voliamo.

Silvio Babbo sceglie il suo nome d’arte creando un’anagramma dal suo nome di battesimo. Lviosi è nato a Soverato in provincia di Catanzaro da mamma calabrese e papà romano.

Diplomatosi al Liceo Scientifico, dopo la maturità si è iscritto alla facoltà di Economia Aziendale. Taciturno e introverso, trova sfogo nella scrittura e nella musica, che diventa la sua forma di libertà e la valvola per liberare la sua inquietudine.

In giovane età inizia a produrre i primi pezzi e col tempo decide di inseguire il suo sogno trasferendosi prima a Roma e poi a Milano dove frequenta il corso di produzione musicale presso il SAE Institute.

Dopo alcuni brani autoprodotti Lviosi firma con Ghandy Dischi e lancia a dicembre del 2022 Lontano da te, singolo prodotto da JIZ, a cui fanno seguito Lacrime e L’altra Metà.

LVIOSI Voliamo è il nuovo singolo

Fuori su tutte le piattaforme digitali dal 23 giugno, e in radio dal 30 dello stesso mese, giugno Voliamo è distribuita da Ada Music Italy.

In questo brano introspettivo il trapper romantico si proietta in un volo: senso di libertà assoluta, di sfogo, un liberarsi da tutte le ansie e pensieri negativi. Volare lontano in un luogo sicuro per ritrovare se stesso, un allineamento tra arte e anima.

Voliamo è una valvola di sfogo di una personalità introversa che trova libertà nelle parole, il brio nella melodia dal sapore estivo con un ritornello pieno di energia che si ripete abbracciando l’estate che sa di colori.