“Lontano da te” è il nuovo singolo del trapper romantico LVIOSI

Lontano da te è il nuovo singolo di LVIOSI, giovane artista che viene definito come il trapper romantico.

Silvio Babbo, questo il vero nome dell’artista calabrese (è nato a Soverato in provincia di Catanzaro da mamma calabrese e papà romano), si è diplomato al Liceo Scientifico e dopo la maturità si è iscritto alla facoltà di Economia Aziendale.

Si descrive come un taciturno introverso che trova sfogo nella scrittura e nella musica, che diventa la sua forma di libertà e la valvola per liberare la sua inquietudine.

È giovanissimo quando inizia a produrre i suoi primi pezzi e si trasferisce prima a Roma, quindi a Milano, dove frequenta il SAE instituite come iscritto al corso di produzione musicale.

Il nuovo singolo, Lontano da te, è fuori per Ghandi dischi / Ada Music Italy ed è stato prodotto da JiZ, Producer che ha conquistato il disco d’oro per le hit Blueface di Disme e Vaz Te’ di Izi e Tedua.

Melodie romantiche e testi profondi, ricchi di riflessioni sulla vita, accompagnano il suo debutto. Ecco come LVIOSI racconta la sua canzone:

“Lontano da te è un brano autobiografico. Parla della mia evoluzione sia artistica che personale. Ho vissuto un periodo della mia vita in cui ho smarrito la mia strada. Grazie alle mie grandi passioni: la musica e la scrittura, ho salvato me stesso.

Oggi ho ripreso la mia vita in mano e so quello che voglio realmente. Il testo rappresenta il tormento, la lotta quotidiana con i miei mostri. Cerco di esorcizzare tutto il dolore interiore, trasformandolo in quello che mi fa stare davvero bene: le mie canzoni. La frase ‘voglio imparare a volare per stare lontano da te’ in realtà fa riferimento al mio passato, da cui voglio allontanarmi. Adesso inizia il vero viaggio“.