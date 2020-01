Luciano Ligabue: è sold out il Campovolo. Nuove date in Europa

Luciano Ligabue annuncia il tour Europe 2020.

Aspettando l’evento live in data unica 30 anni in un giorno che si terrà alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), Ligabue tornerà ad esibirsi in Europa.

Intanto l’evento al Campovolo del 12 settembre è già sold out con 100.000 biglietti venduti.

Il tour europeo di Luciano Ligabue prenderà il via il 23 aprile da Amsterdam (Melkweg), per poi approdare a Londra (il 26 aprile allo Shepherd’s Bush Empire), Parigi (il 28 aprile al Bataclan), Bruxelles (l’1 maggio al Cirque Royal), Monaco di Baviera (il 5 maggio alla Muffathalle), Stoccarda (il 7 maggio al LKA Longhorn) e a Barcellona (il 9 maggio al Razzmatazz).

Inoltre, il 19 luglio Luciano Ligabue si esibirà a Locarno in occasione del Moon & Stars Festival 2020.

Le prevendite sono già iniziate per alcune date, mentre per quella di Londra prenderanno il via venerdì 31 gennaio alle ore 10.

LUCIANO LIGABUE – EUROPe 2020

23 aprile Amsterdam, Melkweb

26 aprile Londra Shepherd’s, Bush Empire

28 aprile Parigi, Bataclan

1° maggio Bruxelles, cirque Royal

5 maggio Monaco di Baviera, Muffathalle

7 maggio Stoccarda, LKA Longhorn

9 maggio Barcellona, Razzmatazz

Crediti foto (fornita dall’ufficio stampa): Ray Tarantino