Luciano D’Abbruzzo: fuori il nuovo album “Il Guardiano del Bosco”

E’ uscito il nuovo album di Luciano D’Abbruzzo Il Guardiano del Bosco (Sony Music), un lavoro che il cantautore definisce come un canto alla ricerca dell’anima.

Un album musicalmente intenso e sincero e che contiene il brano L’ultima Festa (vincitore del Premio De Andrè, ne abbiamo parlato Qui) e la cover di Margherita, omaggio a Riccardo Cocciante. (Qui il videoclip del singolo L’Ultima Estate).

“In questo disco c’è una parte di me: istanti quotidiani, il racconto di una trasformazione interiore proiettata verso la ricerca della mia anima che interagisce con altre vite”.

Queste le parole di Luciano D’Abbruzzo che prosegue:

“Il guardiano del bosco è metafora di un uomo che si perde quasi volutamente nella foresta e che assapora il buio per ritrovare la luce che illumina il cammino. È ferma in lui la consapevolezza di non aver mai abbandonato il desiderio di diventare una persona migliore”.

IL GUARDIANO DEL BOSCO – TRACKLIST

1. Vieni a stare qui con me

2. L’ultima festa

3. L’ultima estate

4. Margherita

5. Come acqua

6. Fammi restare qui

7. Fuoco e polvere

8. Tempo

9. Il guardiano del bosco

LUCIANO D’ABBRUZZO

Per D’Abbruzzo Il Guardiano del Bosco è il terzo album e arriva dopo l’Ep Come Acqua a cui sono seguiti i dischi N€uro e Come un’Arancia in Norvegia, quest’ultimo uscito nel 2013.

Nella sua carriera Luciano D’Abbruzzo ha partecipato a numerosi contest musicali tra i quali il Premio Città di Recanati e il Concertone del Primo Maggio a Roma.

Recentemente si è occupato dell’opening act dei concerti della cantante brasiliana Rosalia de Souza, di Fabio Concato e di Antonella Ruggiero. La sua musica trova spazio in Italia, ma anche all’estero.