23 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
23 Ottobre 2025

Luci al Neon, “Evolution”: il primo EP del trio indie pop tutto al femminile prodotto da Leo Pari

Un viaggio tra sogni, crescita e consapevolezza per il trio

Le Luci al Neon, trio indie pop tutto al femminile composto da Kris, Alena e Francesca, in una foto promozionale del 2025.
Luci al Neon pubblicano “Evolution”, il loro primo EP, un progetto che racconta crescita, sogni e consapevolezza.

In uscita venerdì 24 ottobre per Stemma Music con distribuzione Artist First, il disco segna un nuovo capitolo per il trio indie pop tutto al femminile composto da Kris (voce e autrice), Alena (basso) e Francesca (batteria).

Le Luci al Neon sono un trio tutto al femminile che fonde sonorità indie pop e synthwave in un mix di eleganza e immediatezza. Il gruppo nasce dalla visione artistica di Kris (Cristina Milanese), a cui si affiancano Alena Mengo al basso e Francesca Avolio alla batteria.

Con la produzione di Leo Pari e Simone Guzzino, il trio si distingue per un sound raffinato ma accessibile e per testi capaci di toccare corde profonde. Tra i brani già pubblicati figurano Kawasaki, al Palalottomatica e Nella Playlist dei tuoi pensieri, in duetto con Jessica Morlacchi.

“Evolution”: il primo EP delle Luci al Neon

Dopo tre singoli che ne hanno definito lo stile, le Luci al Neon tornano con un progetto che unisce autenticità e ricerca personale. Evolution è prodotto da Leo Pari e Simone Guzzino, ed è il risultato di un percorso sostenuto dal Bando SIAE “Per Chi Crea 2024 – Nuove Opere”.

L’EP è stato registrato tra gli studi di Leo Pari e la sede della Stemma Music a Roma, e successivamente mixato e masterizzato da Jesse Germanò presso i Jedi Sound Studios. Le sonorità alternano pop ed elettronica con un approccio live-oriented, pensato per mantenere l’energia e la coesione che caratterizzano la band anche fuori dal palco.

L’EP si compone di cinque tracce: Lacrime viola, Smartbox, Bassa marea, Lampo di follia (Meno Male) e Parkour. Quattro di questi brani sono firmati da Leo Pari, Cristina Milanese (Kris), Simone Guzzino e Flavio Strabbioli, mentre Parkour porta la firma di Leo Pari e Luca Serpenti.

Le edizioni musicali sono di Edizioni Curci, Sony Music Publishing, Sugarmusic, Stemma Music e NeverEnding Mina.

“Lampo di follia (Meno Male)”: il singolo che anticipa l’EP

Primo estratto dal progetto, “Lampo di follia (Meno Male)” è un brano travolgente che celebra la libertà di lasciarsi andare e di riscoprire sé stessi attraverso l’imperfezione.

«È quella scintilla che ti fa uscire dagli schemi, che ti salva dai pensieri troppo seri. A volte serve solo un lampo di follia per ricordarti che stai vivendo davvero… e meno male» racconta Kris.

L’uscita dell’EP sarà accompagnata da una serie di showcase nei principali club italiani a partire da novembre 2025, per presentare il progetto in una dimensione più diretta e intima.

