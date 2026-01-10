Luca ‘O Zulù Persico: ecco il disco “Violenti” con Caterina Bianco

Luca ‘O Zulù Persico, voce e penna dei 99 Posse, pubblica il disco Violenti (La Tempesta Dischi, distribuzione Believe). L’album, disponibile negli store digitali dal 9 gennaio 2026, è realizzato insieme alla polistrumentista Caterina Bianco.

Violenti è un concept album che raccoglie e racconta le evoluzioni del progetto solista di ’O Zulù. L’opera è articolata in tre atti. Ognuno di essi è dedicato a un decennio del percorso umano e musicale dell’artista. Il primo atto attraversa gli anni con i 99 Posse fino agli eventi di Genova 2001. Il secondo racconta la crisi, la rinascita e il ritorno sul palco. Il terzo atto si apre con la nascita del figlio, momento in cui ’O Zulù ritrova libertà e leggerezza, lasciandosi guidare dal puro piacere di fare musica.

Il disco è nato grazie all’incontro con la producer e polistrumentista Caterina Bianco, impegnata nella ricerca audiovisiva con il collettivo Fanali e attualmente in tour con Tropico. La sua produzione artistica con Michele De Finis e Antonio Dafe sottolinea il senso dei testi di ‘O Zulù. Le atmosfere sono ora più minimali, ora più articolate, nel rispetto delle parole. Sotto il profilo sonoro, i brani sono a volte sinfonici, a volte elettronici, accompagnati dal violino e dai synth della stessa Bianco.

Il disco “Violenti” secondo ‘O Zulù

A proposito di Violenti, Luca ‘O Zulù Persico afferma: “Ho passato la vita a cercare di trovare le parole. Oggi scopro l’importanza del silenzio. Ho passato la vita a cercare di rendere le parole più forti con la forma canzone, col beat, con gli arrangiamenti. Oggi esploro la violenza delle mie parole quando togli tutta la sovrastruttura e le lasci vibrare, libere, in uno scenario sonoro dipinto strato dopo strato dal violino e dai synth di Caterina Bianco, che le accompagna senza porre limiti”.

Per l’artista, “Violenti è il filo rosso che lega le mie parole in un’opera che ho voluto dividere in tre atti perché tre sono i decenni trascorsi dall’inizio di questa storia e perché allo scadere di ogni decennio accade qualcosa che influisce, cambiandola, sulla mia scrittura. Puntualmente“.

‘O Zulù prosegue: “Ogni atto contiene quindi gli scritti di quel decennio. Il primo ripercorre gli anni dell’entusiasmo, delle lotte e del successo con la 99 Posse, fino agli eventi di Genova 2001. Il secondo racconta la crisi e la rinascita: l’uscita dal gruppo, i viaggi in Palestina, Iraq e Kurdistan, le dipendenze, i margini, la riscoperta dell’amore e infine il ritorno sul palco. Il terzo si apre con la nascita di mio figlio Raul, e come diretta conseguenza, con l’esplosione di una libertà creativa senza precedenti nella mia vita artistica. Finisce insieme alla “emergenza Covid”.

Luca ’O Zulù Persico conclude: “Violenti è un viaggio alla riscoperta di parole edite, che parte da parole inedite (fino ad oggi) quasi a voler raccontare la storia che mi ci ha condotto. Violenti è l’occasione per raccontare il lato B del viaggio, la storia di quell’inquietudine, di quel fastidio, di quel senso di disagio che mi accompagnano da sempre ma che via via si definiscono sempre meglio fino a diventare alla fine, che è anche l’inizio di questo viaggio, la cifra stessa della mia scrittura”.

Il tour di presentazione di “Violenti”

In concomitanza con la pubblicazione del disco, ‘O Zulù torna dal vivo. Il 16 gennaio 2026 prende il via un tour di presentazione, con tappe in tutta Italia.

Ecco le date ad oggi confermate:

16 gennaio, Napoli – Teatro Trianon Viviani

05 febbraio, Roma – Forte Trionfale

06 febbraio, Fosdinovo (MS) – Archivi della Resistenza

07 febbraio, Ferrara – Arci Bolognesi

08 febbraio, Torino – Babelica

18 febbraio, Fornacette (PI) – Fly Space

19 febbraio, Valdottavo (LU) – Teatro Cristoforo Colombo

20 febbraio, Milano – Spazio Teatro 89

20 marzo, Alezio (LE) – El Barrio Verde