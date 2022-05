Lourdes si spoglia di ogni paura e pregiudizio e ci presenta la sua anima in “Il Mondo addosso”

Dopo la pubblicazione del suo primo EP per La Clinica Dischi, torna Lourdes, il cantautore bergamasco raccoglie i cocci del passato per lastricare a colpi di rock’n’roll la via che porta alla rinascita: Il mondo addosso è il primo, nuovo passo della ripartenza disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi, 20 maggio 2022.

Registrato, prodotto e mixato da Golpe, Leonardo Lombardi (ELLE) e Marco Barbieri (ALTROVE), Andrea Nava, questo il vero nome di Lourdes, racconta così il suo nuovo brano:

“Sentire il mondo addosso per non scoprirsi ancora una volta disabitati nel cuore,

palazzine vuote in cui i sentimenti rimbombano senza capire se quella che senti è

una voce del presente oppure eco del passato. Scrivere nel fumo, utilizzando

sigarette come penne affilate e utili ad incidere la carne di chi, come te, ha

ancora ferite da riaprire, mal di testa da combattere, letti da cui rialzarsi: una vita

sottosopra, per fottere la gravità mentre ti crolla il mondo addosso”

La vita artistica di Lourdes, prima di questo nome d’arte, ha percorso una gavetta dalle mutevoli sfumature… frontman di una band, gli Stratosphera, cantautore prodotto da Gianluca Grignani, cover band dei Nirvana e ancora leader dei Voyeur, band prodotta da Bjorn Thorsrud, produttore degli Smashing Pumkins per poi arrivare, con la stessa passione degli esordi, ma con il disincanto verso le tante promesse non mantenute tipiche di gran parte della discografia italiana, a Lourdes e al suo primo singolo, Non ci vogliamo più, che ha conquistato le playlist Spotify.

Oggi, in un tempo più libero di “sbagliare” intonazione, posto e atteggiamento, da Blanco a Mandark passando per Centomilacarie, Lourdes si riappropria del suo sound con Il mondo addosso. A seguire testo e audio.

Lourdes Il Mondo addosso testo e audio

MA TU CHE NE SAI DI TUTTI I FILM CHE C’HO IN TESTA

L’ANSIA CHE ESPLODE E GIRA E RI-GIRA OGNI COSA VA TROPPO DI FRETTA E

STO IN RITARDO SU TUTTO

E QUI MANCA L’ARIA DI BRUTTO, MI MANCHI TU CHE SEI TUTTO

E RESTO FERMO NON IMPORTA

LA MIA TESTA SEMBRA UN PORNO

SOTTOSOPRA SENZA SENSO

FALSA COME L’OMBRA AL SOLE ALLA LUCE DEL GIORNO

E NON RIESCO A DORMIRE

MI RIEMPIO UN BICCHIERE E POI CROLLO

CHE NON VOGLIO SENTIRE

UN SILENZIO SCENDE IN GOLA

COME ASSENZIO MI DIVORA

ALI CHIUSE SPALLE AL MURO

SPORCO D’INCHIOSTRO LE PAGINE TUTTE LE VOLTE

CHE NON VOGLIO PENSARE

TU FAMMI UNA FOTO E POI MUOIO

MENTRE MI CROLLA IL MONDO ADDOSSO IO NON MI SPOSTO

FANCULO A TUTTO QUESTO VUOTO

L’ANSIA CHE INDOSSO

E RESTO A SCRIVERE NEL FUMO TI GIURO DOVE FA SCURO E NON C’È NESSUNO NESSUNO

MA TU CHE NE SAI DI TUTTI I MIEI MAL DI TESTA DEL FREDDO CHE FA

DI QUESTO CASINO CHE C’è DENTRO IL NOSTRO SILENZIO CHE RISUONA SU TUTTO

CHE ORMAI QUESTO LETTO È DISTRUTTO

PERCHÉ MANCHI TU CHE SEI TUTTO

RESTO FERMO NON IMPORTA

LA MIA TESTA SEMBRA UN PORNO

SOTTOSOPRA SENZA SENSO

FALSA COME L’OMBRA AL SOLE ALLA LUCE DEL GIORNO

E NON RIESCO A DORMIRE

MI RIEMPIO UN BICCHIERE E DECOLLO

MENTRE MI CROLLA IL MONDO ADDOSSO IO NON MI SPOSTO

FANCULO A TUTTO QUESTO VUOTO

L’ANSIA CHE INDOSSO

E RESTO A SCRIVERE NEL FUMO TI GIURO DOVE FA SCURO E NON C’È NESSUNO NESSUNO