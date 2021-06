Il miracolo di Lourdes è un EP di sei canzoni, 6 pezzetti di un puzzle che non si incastrano più tra loro

Esce oggi, venerdì 18 giugno, il primo EP del cantautore indie Lourdes, Preludio.

Il progetto, in uscita per La Clinica Dischi / Artist First, ha questo titolo in quanto inizialmente artista ed etichetta avevano scelto di far uscire un album ma, visti i tempi “pandemici” che hanno dilatato tutto, si è deciso di far uscire prima un EP di 6 canzoni.

Preludio quindi come indizio di qualcosa che accadrà, una preview dell’album che arriverà nel 2022.

L’EP viene presentato dall’artista come 6 canzoni che sono ognuna un istantanea di 6 pezzetti di un puzzle che non si incastrano più tra loro, e più cerchi l’incastro più ne perdi un pezzetto. Il tema principale è l’amore declinato in tante sfumature diverse.

Lourdes descrive così la sua musica:

“La mia musica nasce dall’istinto che vivo nell’esatto momento in cui mi arriva l’ispirazione per scrivere una canzone… che sia solo una parte di testo, una melodia o anche un semplice motivetto… Non potrei mai mettermi a tavolino a scrivere una canzone perché credo sia come uccidere la mia musica. Non ho artisti in particolare si quali io mi ispiri anche se devo dire che la musica italiana di questi ultimi anni mi piace un sacco.“

All’interno del progetto anche i singoli Non ci vogliamo più (inserito nel momento dell’uscita nella Playlist editoriale di Spotify, Scuola Indie) di cui vi abbiamo parlato qui, Incontrarti ancora e 46CM. Ecco la tracklist:

LOURDES PRELUDIO

GREATEST HITS

46 CM

NON CI VOGLIAMO PIU’

IL PASSATO E’ TORNATO

CI VEDIAMO IERI

INCONTRARTI ANCORA

Per chi volesse approfondire la storia del cantautore trovate qui una videointervista mentre, a seguire il testo del brano di lancio del progetto, Greatest Hits.

LOURDES GREATEST HITS TESTO E AUDIO

COM’E’ CHE ORMAI DA UN PO’ DI TEMPO

TUTTO MI SA UN PO’ DI TE

HO SEMPRE AVUTO UN GRAN CASINO IN TESTA

E TU SEI L’ULTIMA PAROLA PER FINIRE UN CRUCIVERBA

SEI COME I VENERDI A MILANO

IO TE E UNA BIRRA IN PIAZZA DUOMO /SOTTO IL DUOMO

QUANTO SEI BELLA

CAZZO NON CI POSSO CREDERE

TU SEI IL MIO GREATEST HITS

LA COLLEZIONE DEI MIEI BATTITI

SEI LA CHAMPIONS LEAGUE

LA MEDICINA CHE MESCOLO NEL GIN

E MI MANDI IN TILT

CON UNO SGUARDO TRASFORMI I GIORNI PEGGIORI NEI MEI GIORNI MIGLIORI

COSI’ IO NON MI FACCIO PIU’ FUORI

COM’È CHE ORMAI DA UN PO DI TEMPO

HO TATUATO IL TUO NOME IN TESTA

DA QUELLA SERA CHE MI HAI DETTO RESTA

MI MANCA IL FIATO, GIURO, COME IN MEZZO A UNA TEMPESTA

COME I TRAMONTI IN RIVA AL MARE

E NOI DUE PAZZI A CANTARE

QUESTA CANZONE

CAZZO NON CI POSSO CREDERE E TUTTO IL RESTO SAI PUO ANDARE A FARSI FOTTERE

TU SEI IL MIO GREATEST HITS

LA COLLEZIONE DEI MIEI BATTITI

SEI LA CHAMPIONS LEAGUE

LA MEDICINA CHE MESCOLO NEL GIN

E MI MANDI IN TILT

CON UNO SGUARDO TRASFORMI I GIORNI PEGGIORI NEI MEI GIORNI MIGLIORI

COSI’ IO NON MI FACCIO PIU’ FUORI

COM’È CHE ORMAI DA UN PO DI TEMPO

TUTTO MI SA UN PO DI TE

CHE C’HO UNA FESTA CHE MI ESPLODE IN TESTA

E CAZZO NON CI POSSO CREDERE

TU SEI IL MIO GREATEST HITS

LA COLLEZIONE DEI MIEI BATTITI

SEI LA CHAMPIONS LEAGUE

LA MEDICINA CHE MESCOLO NEL GIN

E MI MANDI IN TILT

CON UNO SGUARDO TRASFORMI I GIORNI PEGGIORI NEI MEI GIORNI MIGLIORI

COSI’ IO NON MI FACCIO PIU’ FUORI