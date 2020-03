Lourdes Non ci vogliamo più è il singolo d’esordio del cantautore bergamasco di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo.

Per l’occasione, in questo difficile momento storico, abbiamo realizzato una video intervista a distanza con Lourdes per chiedergli di raccontarci di più sul suo percorso musicale, molto interessante e contraddistinto da una lunga gavetta, e su questo singolo uscito per La Clinica Dischi.

Lourdes non ci vogliamo più

Ecco come Lourdes racconta la nascita di questo brano…

“La canzone descrive l’esatto momento in cui si prende consapevolezza della fine di una relazione d’amore ma allo stesso tempo di quanto sia difficile dirselo ancorandosi inutilmente ai ricordi, spaventandosi del tempo che passa e trasformando lo stesso rapporto nella figura di un vero e proprio ‘carceriere’.

Si arriva ad un certo punto dove non si sa nemmeno chi è a non volere più l’altro. Quante volte è capitato di tirare tragicamente all’infinito storie che dovevamo chiudere molto prima? Ecco, NON CI VOGLIAMO PIU’ mette un punto a tutte queste illusioni (stronxxte).”

Ecco qui a seguire la videointervista a Lourdes che, oltre a raccontarci del suo brano, ci racconta le passate esperienze discografiche con nomi del calibro di Bjorn Thorsrud, produttore degli Smashing Pumkins, e Gianluca Grignani.

Buona visione!