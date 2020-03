Lourdes Non ci vogliamo più è il singolo d’esordio del cantautore per La Clinica Dischi.

In questo periodo di incertezza e di paura, le canzoni continuano a tenerci in piedi e ad abbracciarci senza paura della viralità; fra i mille pugni che la contemporaneità sta dando allo stomaco di tutti, La Clinica Dischi prova a distillare il proprio personale antidoto contro psicosi e terrore con l’esordio discografico di Lourdes.

Il singolo di debutto del cantautore bergamasco sarà negli store digitali e in tutte le piattaforme streaming dal 13 marzo 2020.

Ecco come La Clinica dischi presenta la sua nuova scommessa… Lourdes è la speranza in qualcosa di più. È la ricerca di quel miracolo che tutti aspettiamo ma che forse non arriverà mai. È Il pellegrinaggio verso il luogo dove si può essere veramente chi siamo, certe volte un paradiso, altre volte un inferno. Lourdes è la verità di un’emozione attraverso sette note. È un mix di parole disordinate scritte su un tovagliolo di un bar. È l’urgenza che da voce allo sfogo. È credere ancora nella musica. Ecco, tutto questo è Lourdes, la nuova scommessa de La Clinica Dischi.

Lourdes Non ci vogliamo più

Non ci vogliamo più è stato prodotto, registrato e mixato da Leonardo Lombardi (ELLE) negli studi de La Clinica Dischi. Il master è stato curato da Salvatore Addeo presso AEMME Studio.

Non ci vogliamo più è l’istantanea della realizzazione della fine di un rapporto d’amore.

È una fotografia venuta male di qualcosa che poteva essere bellissimo. È la difficoltà del dire basta, nonostante la stanchezza delle labbra ed il peso dei ricordi.

È il sapore amaro del dover mettere un punto con la testa o con il cuore.

“Sognavamo di comprare un attico e siamo finiti ad affittare un monolocale di silenzi e bugie“.

Del singolo è stato realizzato anche un videoclip, in uscita nelle prossime settimane, che vede protagonista d’eccezione la nota influencer Ludovica Pagani.

A seguire il testo della canzone. Potete seguire Lourdes su Instagram qui mentre a questo link potrete ascoltare da venerdì 13 marzo 2020 il singolo.

Non ci vogliamo più testo

SONO IO O SEI TU A NON VOLERCI PIU’?

CI PARLAVAMO NEI NOSTRI LITIGI

E ADESSO NEANCHE LITIGHIAMO PIU’

ED E’ INUTILE FAR FINTA DI NIENTE

E’ STATO INUTILE DIRE “SARA’ PER SEMPRE”

NOI NON CI VOGLIAMO PIU’

NOI NON CI SPOGLIAMO PIU’

ED E’ DURA ANCHE DIRSELO ED AMMETTERLO

SI’ E’ DURA ANCHE DIRSELO ED AMMETTERLO

CI SCATTI UNA FOTO E DICI “SIAMO PERFETTI”

POI COMINCI AD ELENCARE TUTTI I MIEI DIFETTI

ORMAI ANCHE A LETTO CI DIAMO LE SPALLE

FORSE CI STIAMO ANCHE UN PO’ SULLE PALLE

COL TUO EX NON HAI MAI AVUTO QUESTI PROBLEMI

QUANTE VOLTE LO RIPETI…

COL TUO EX NON HAI MAI AVUTO DI QUESTI PROBLEMI

NOI NON CI VOGLIAMO PIU’

NOI NON CI SPOGLIAMO PIU’

ED E’ DURA ANCHE DIRSELO ED AMMETTERLO

SI’ E’ DURA ANCHE DIRSELO ED AMMETTERLO

NOI NON CI VOGLIAMO PIU’

NOI NON CI SPOGLIAMO PIU’

ED E’ DURA ANCHE DIRSELO ED AMMETTERLO

SI’ E’ DURA ANCHE DIRSELO ED AMMETTERLO