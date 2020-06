Lourdes Incontrarti ancora. Dopo l’esordio con La Clinica Dischi con un brano, Non ci vogliamo più (vedi qui) che lo ha visto “primo della classe” per due settimane nella playlist editoriale di Spotify, Scuola indie, il cantautore torna con un nuovo singolo in uscita oggi, 12 giugno.

Il brano è stato prodotto, registrato e mixato da ​Leonardo Lombardi ​(ELLE) negli studi de La Clinica Dischi. Il Master e a cura di ​Salvatore Addeo ​presso ​AEMME Studio​.

Lourdes Incontrarti ancora

Questo secondo singolo è un brano che, in un tempo in cui la speranza di incontrarsi ancora diventa il miglior palliativo alle paure di ogni giorno, il cantautore vuole dedicare alla sua città, Bergamo, tra le più colpite dalla recente emergenza sanitaria.

“Incontrarti ancora​ mentre continuo ad interrogare il cielo sul perché di quella strada, quel giorno a quell’ora; desiderare ogni semaforo rosso in più per tenermi lontano dai tuoi occhi e dal tuo cuore, contare per l’ennesima volta ogni attimo che avrei potuto perdere pur di non cadere nell’oceano delle tue braccia.

Incontrarti di nuovo per non naufragare in ogni rimorso, per non trovarmi a capire quanto pensarti ancora sia il​ peggior modo per dirti addio”​ .

Il nome d’arte dell’artista, Lourdes, rappresenta la speranza in qualcosa di più, la ricerca di quel miracolo che tutti aspettiamo ma che forse non arriverà mai.

Il pellegrinaggio verso il luogo dove si può essere veramente chi siamo, certe volte un paradiso, altre volte un inferno… Lourdes è la verità di un’emozione attraverso sette note… È credere ancora nella musica.

Lourdes Incontrarti ancora testo e audio

Mi affogherei per non aver cambiato strada ieri

Mi ucciderei per aver baciato il tuo sguardo che ormai ho perso

Nel mio mare di niente tu

Ti moltiplichi sempre piu’

C’e’ che a volte mi scordo di dimenticarti

Dio che male che fa la fortuna di incontrarti ancora

Dio che male che fa il pensiero di amarti ancora

Tra mille modi per dirsi addio il peggiore e’ pensarti

Tra mille modi per dirsi addio il peggiore e’ pensarti

Piove, ho sonno e fa freddo e tu non ci sei piu’

Mi basterei se solo non t’avessi mai incontrato

Mentirei se non dicessi che da quando manchi tu

Mi manco anche un po’ io

Nel mio mare di niente tu

Ti moltiplichi sempre piu’

C’e’ che a volte mi scordo di dimenticarti

Dio che male che fa la fortuna di incontrarti ancora

Dio che male che fa il pensiero di amarti ancora

Tra mille modi per dirsi addio il peggiore e’ pensarti

Tra mille modi per dirsi addio il peggiore e’ pensarti

Dio che male che fa la fortuna di incontrarti ancora

Dio che male che fa il pensiero di amarti ancora

Tra mille modi per dirsi addio il peggiore e’ pensarti

Tra mille modi per dirsi addio il peggiore e’ pensarti