E’ uscito lo scorso 8 maggio Ti Avrei Dato il Mondo (Sony Music), il nuovo singolo del giovane cantautore torinese Lortex.

Lortex è considerato una promessa della scena cantautorale torinese che, nonostante la giovane età, ha giù totalizzato oltre 20 milioni di streaming su Spotify e più di venti milioni di views su Youtube.

“In tasca una tua foto, dovrei buttarla via perchè non sei più mia, ma ne ho ancora bisogno”

Ti avrei dato il mondo, prodotto da JARO, è un brano che prende vita dal dolore di una separazione. Si sviluppa intorno a immagini nitide che riescono a rappresentare al meglio i sentimenti provati da Lortex.

Il brano si apre con un importante scorcio che troverà spazio nel video girato da Marco Mannini, che uscirà prossimamente. Una fotografia, simbolo tangibile di un amore passato da cui è difficile liberarsi.

“La metafora perfetta per raffigurare una relazione robusto che lega due persone, ma la cui resistenza rende difficile capire quando si sta rovinando, fino al momento in cui non si spezza e gli amanti ai capi cadono divisi.”

Queste le parole di Lortex per descrivere Ti Avrei Dato il Mondo.

Lortex è lo pseudonimo di Lorenzo Mirabella. Nato a Torino nel 1999, inizia a scrivere e comporre canzoni all’età di 12 anni.

Nel gennaio 2015 Lorenzo comincia ad esibirsi in apertura a live di vari artisti italiani rap e non solo.

Successivamente inizia una collaborazione con GionnyScandal, che affianca sul palco durante alcune date del suo tour (Ne abbiamo parlato Qui).

A marzo 2016 pubblica su YouTube il brano La Tua Canzone, brano contenuto nell’EP d’esordio, Lorenzo EP.

Nel 2016 esce il brano Lorenzo e l’anno successivo i singoli A Un Passo Da, Insieme e Volevo Darti.

Ad oggi il suo account Spotify conta più di 260 mila ascoltatori mensili e il singolo Insieme più di 8 Milioni di ascolti.

Il 6 settembre 2018 si è esibito all’Alcatraz di Milano.

“Ho iniziato a scrivere canzoni per necessità, non ho mai visto questa cosa come un gioco. Necessità di esprimere le mie idee, le mie emozioni, tutte cose che generalmente non riuscivo a comunicare.”