Lorenzza annuncia l’EP “A Loren2za”: una lettera a se stessa. “Only” è il singolo che anticipa il progetto

Lorenzza arriva a un punto preciso del suo percorso artistico, quello in cui smette di spiegarsi e sceglie di riconoscersi. A LOREN2ZA, il nuovo EP in uscita mercoledì 11 febbraio alle ore 18.00 per Sugar Music, nasce come una lettera personale, un atto di riconoscimento verso se stessa.

Non è un progetto che punta sulla rivendicazione urlata, ma su un bisogno più silenzioso: fermarsi, guardarsi indietro e riprendersi il diritto di definire la propria identità senza più mediazioni.

CHI È LORENZZA

Lorenzza, nome d’arte di Lorenzza Lacerda Campos, nasce nel 2002 a Bahia, in Brasile, e cresce a Pisa. Il rap diventa presto uno spazio di racconto personale, un linguaggio attraverso cui mettere insieme forza e fragilità, vissuto e visione.

Nei suoi testi tornano elementi centrali della sua storia: il trasferimento in Italia, l’assenza del padre, il legame con la madre, le relazioni e le amicizie che resistono. Una scrittura diretta, che evita la retorica e punta sulla lucidità emotiva, rendendo riconoscibile la sua voce fin dai primi passi.

Dopo una serie di freestyle che mettono in evidenza flow e penna, nel novembre 2024 pubblica con Sugar Music il suo primo EP A LORENZZA, un progetto che conferma una personalità già definita. Nel 2025 torna con il singolo A chi mi ha reso fredda e firma collaborazioni con Elodie in In grado e con Ariete in La Distanza di Golden Years. A ottobre pubblica Cose da fare, seguito da Amica sopra al tavolo feat. Abby 6ix.

IL NUOVO EP A LOREN2ZA

Il nuovo EP A LOREN2ZA è stato annunciato con un trailer pubblicato sui profili social dell’artista. Ambientato in un confessionale, il video racconta una sensazione che attraversa tutto il progetto: il non sentirsi ancora davvero capita. Alla domanda se esista qualcuno che la conosca fino in fondo, la risposta non arriva a parole ma per immagini, attraverso la famiglia, la casa, le origini.

Questo EP è una preghiera che ho fatto a me stessa in un momento in cui avevo bisogno di farmi forza, di ricordarmi chi sono, cosa mi ha portata fin qui e quali sono i miei motivi. Dentro ci sono tutti i miei lati, anche quelli che non avevo mai mostrato prima e che le persone ancora non conoscevano. Ho voluto raccontare me stessa in modo sincero, come ho sempre fatto nel mio rap: ho parlato di ciò che sono, delle mie esperienze e anche di aspetti nuovi, mai affrontati prima. Ci sono brani più intimi, altri che toccano temi inediti per me e anche momenti più leggeri e frivoli. In fondo, è proprio questo: una preghiera rivolta a me stessa, spiega l’artista.

Non a caso A LOREN2ZA è un EP dedicato interamente a se stessa. Il nome ritorna come un mantra, trasformando il progetto in una presa di posizione: riprendersi il diritto di definirsi, come persona prima ancora che come artista.

Ad anticipare l’EP è il singolo Only, disponibile da mercoledì 4 febbraio alle ore 18.00. Il brano ribadisce un concetto centrale del progetto, quello della consapevolezza della propria unicità. Più che un’affermazione verso l’esterno, suona come un promemoria rivolto a se stessa, nato dall’esigenza di fare pace con la propria voce e con il proprio percorso.

Con un sound acido e dissonante, A LOREN2ZA mette al centro la stessa cosa del trailer: origini, famiglia, identità. E l’idea di riprendersi la propria definizione.