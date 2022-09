Torna Lorenzo Licitra e questa volta non è solo... in "Eli Hallo" duetta con Anguun

Torna il vincitore dell’edizione 2017 di X Factor Italia, Lorenzo Licitra, e lo fa con un singolo, Eli Hallo, che vede una partecipazione d’eccezione, quella di Anggun, indimenticabile voce di Snow on the Sahara.

Lorenzo dopo la vittoria nel talent targato Sky ha continuato a girare il mondo con la sua musica. Tra le tante esibizioni va sicuramente citata quella al Palazzo di Vetro, sede delle Nazioni Unite di New York, in occasione del “Change the World United Nation” alla presenza oltre tremila studenti provenienti da 110 Paesi di tutto il mondo e di grandi personalità come l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

L’artista si è anche calato nei panni di doppiatore in Smallfoot, film d’animazione per ragazzi della Warner Bros e il 15 maggio del 2019 ha cantato in mondovisione l’Inno di Mameli durante la finale di Tim Cup.

Ma ora è tempo di nuova musica.

Lorenzo Licitra Eli Hallo con Anguun

Il nuovo singolo di Lorenzo Licitra sarà lanciato venerdì 23 settembre ed è già disponibile in presave. Eli Hallo, questo il titolo, è stato scritto dallo stesso Lorenzo con Giovanni Segreti Bruno. La produzione è di Licitra con Joseba Label.

Questo brano rappresenta la prima tappa del nuovo percorso musicale di Lorenzo che, dopo un periodo di ricerca e sperimentazione, si trova pronto a tornare con entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco grazie ad una maggiore consapevolezza personale ed artistica.

Eli Hallo è un pezzo delicato e contemporaneamente intenso in cui il cantautore racconta un sentimento puro e sincero. Una canzone che acquista forza man mano, fino al meraviglioso ingresso di Anggun, la cui voce si incontra e si intreccia con quella di Licitra creando una perfetta armonia.

Ecco come racconta il brano Lorenzo:

“Eli Hallo racconta una storia personale e vera di grande amicizia. Aver avuto la possibilità di interpretare questo brano insieme ad una delle voci più belle del panorama internazionale musicale, come quella di Anggun, è per me un privilegio e sintomo di grande stima. Si tratta di un progetto importante in cui credo molto e al quale ho voluto dare un valore benefico. Abbiamo infatti l’onore di affiancare e dare supporto alla nuova campagna del Festival del Cinema Nuovo che si occupa dell’inserimento in comunità di ragazzi disabili, una causa a cui sono fortemente legato e che mi tocca personalmente“.

Questa invece la dichiarazione di Anggun…

“Lorenzo regala un’interpretazione piena di sincera emozione, sensibilità e finezza. La sua voce è travolgente. Sono molto onorata di aver partecipato a questo duetto insieme ad un artista così talentuoso della giovane generazione. Sono ancor più orgogliosa di far parte di questo brano perché sarà il tema musicale della campagna ‘Mediafriends’ che sostiene una causa nobile e per me molto importante“

La copertina del brano è l’estratto di un collage realizzato per l’occasione da La Bravalina, nome d’arte di Paola Fiorano, artista valdostana poliedrica e originale, è uno speciale artwork in cui sono racchiusi gli elementi citati nel testo del brano, oltre a una foto del giovane cantautore realizzata dal fotografo Guido Sancilio.

Eli Hallo sarà la colonna sonora della nuova campagna a sostegno della dodicesima edizione del Festival del Cinema Nuovo, il concorso internazionale di cortometraggi interpretati da disabili di comunità, centri diurni o residenziali e associazioni di volontariato, promosso dall’Associazione Romeo Della Bella in collaborazione con Mediafriends.

Un festival che mostra, festeggia e premia la bellezza della diversità che il cantautore, da sempre sensibile a queste tematiche, è felice di sostenere.