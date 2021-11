Loredana Bertè: le prime date del Manifesto Tour Teatrale. Info e biglietti.

Loredana Bertè Manifesto Tour Teatrale 2022.

Loredana Bertè annuncia le nuove date del suo tour teatrale che prenderà il via il 26 febbraio da Montecatini.

Il calendario è ancora in aggiornamento.

26 febbraio – Montecatini (PT) – Teatro Verdi, ore 21.00 (prevendite Ticketone)

28 febbraio – Genova – Politeama Genovese, ore 21.00 (prevendite Ticketone)

3 marzo – Torino – Teatro Colosseo, ore 21.00 (prevendite Ticketone)

7 marzo – Assago (MI) – Teatro Repower, ore 21.00 (prevendite Ticketone)

16 marzo – Firenze – Teatro Verdi, ore 20.45 (prevendite Ticketone)

19 marzo – Varese – Teatro di Varese, ore 21.00 (prevendite Ticketone)

24 marzo – Napoli – Teatro Augusteo, ore 21.00 (prevendite Ticketone)

28 marzo – Roma – Teatro Brancaccio, ore 21.00 (prevendite Ticketone)

2 aprile – Bassano del Grappa (VI) – Palabassano2 (ex Palabruel), ore 21.00 (prevendite Ticketone) (spostata dal 19 febbraio al 2 aprile)

8 aprile – Brescia – Teatro Display c/o Brixia Forum, ore 21.00 (prevendite Ticketone)

I biglietti già acquistati per le date di Genova, Assago (Mi), Bassano del Grappa (Vi) e Torino saranno ancora validi.

La data del Teatro Valli di Reggio Emilia (RE) prevista per il 3 marzo 2020 è ancora in fase di riprogrammazione.

