Lolloflow: il singolo “Metto il mondo in pausa” è uno sfogo rigenerante

Dopo le hit “O’mar for” e “Origami all’alba”, Lolloflow ha intrapreso un percorso da solista iniziato con il singolo “Giurami”. Adesso, l’artista lancia il secondo brano: “Metto il mondo in pausa”, disponibile dal 19 gennaio 2024.

In questo nuovo singolo (Flamingo Management – distribuzione ADA Music), Lolloflow continua a raccontare la sua storia e le sue emozioni. Affronta i contrasti interiori che si possono vivere nei rapporti di coppia e nei rapporti sociali in generale. La vita sociale e le pressioni che si vivono ogni giorno, si riflettono sempre e comunque anche nella vita di coppia e in quella privata.

Da qui, la necessità di una pausa per staccare la spina, così come il titolo del brano dichiara espressamente. Ogni tanto, bisogna prendersi una pausa per ricaricare le pile e non rimanere imbrigliati in contesti che soffocano e stanno stretti. La speranza è di vivere rapporti più sani.

Lolloflow racconta così “Metto il mondo in pausa”: “Ho scritto questa canzone per raccontare uno stato d’animo scaturito da quelle che sono le pressioni sociali con tutte le loro contraddizioni. Tutto questo talvolta ci spinge a volerci isolare dal contesto comune.“Mettere il mondo in pausa”, appunto, vuol significare il voler prendere le distanze da questo mondo frenetico per ritagliarsi degli spazi in cui poter vivere secondo le esigenze personali e ricaricare le proprie energie. Questa la visione più ampia in cui ogni persona può riconoscersi e, se nel mondo comune i momenti in cui si avverte la necessità di isolarsi ci sono, questa esigenza la troviamo ancor di più tra gli artisti che vivono delle dinamiche in cui il livello di stress è molto elevato”.

“METTO IL MONDO IN PAUSA”: il testo

Musiche e testi: Lorenzo Gennaro (Lolloflow)

Metto il mondo in pausa yeah

Anche se poi non mi senti

Vivo dei giorni intensi si, è colpa della strada yeah dici che ami i miei difetti

però poi te ne penti

E non so se mi fai bene o mi fai male

Non sono tossico, mi piace fare le cazzate

E non so più se mi fai bene o mi fai male

Sto pieno di queste mancanze che non so colmare

Scrivere di te non so manco che effetto fa

Un atto violento che col vento vola via da qua

Di questi problemi giuro che io non ne ho mai abbastanza

E fumo nella stanza d’Hotel

Tu che ne sai?

In troppi ci girano attorno

Tu dove vai?

Resterò coi piedi a terra anche se soffrirò

Salirò sul palcoscenico in cui morirò

Uh yeah yeah

Facciamo i supereroi ma siamo solo artisti

E c’è chi dice che siamo sempre quelli più tristi

Sai che fumo sti sogni senza cartine e filtri?

Io ti ho dato tutto e ancora sei qua che insisti ?

Metto il mondo in pausa yeah

Anche se poi non mi senti

vivo dei giorni intensi si, è colpa della strada yeah dici che ami i miei difetti

però poi te ne penti

E non so se mi fai bene o mi fai male

Non sono tossico, mi piace fare le cazzate

E non so più se mi fai bene o mi fai male

Sto pieno di queste mancanze che non so colmare

Ma spero in un mondo buono buono buono

Perché qua mi sento solo solo solo

Ti regalerò la bugia più bella che c’è

solo per restare qua ancora con te

Io che sognavo questo gioco gioco gioco

Ma penso giocherò per poco poco poco

Anche se alla fine tu non lo sai cosa c’è

Però questa notte ti porto con me ma

Metto il mondo in pausa yeah

Anche se poi non mi senti

vivo dei giorni intensi si, è colpa della strada yeah dici che ami i miei difetti

però poi te ne penti

E non so se mi fai bene o mi fai male

Non sono tossico, mi piace fare le cazzate

E non so più se mi fai bene o mi fai male

Sto pieno di queste mancanze che non so colmare e lo devi accettare