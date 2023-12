Lolloflow, dalle hit con Matteo Paolillo e Clara, al primo singolo solista

Lolloflow è il producer che ha portato al successo con le sue intuizioni Matteo Paolillo e Clara, rispettivamente con i singoli “‘O Mar For” e “Origami All’Alba“.

Una carriera legata a doppio filo con la serie tv “Mare Fuori” ma che, dopo un percorso durato anni, adesso vedrà nuova luce e linfa con il primo singolo solista “Giurami“, fuori l’1 dicembre.

È stato un anno d’oro per Lolloflow. Come produttore ha ottenuto due dischi di platino con “O’ Mar For” e tre dischi di platino con “Origami All’Alba“.

“Giurami” è una ballad d’amore in cui ha riversato tutte le sue esperienze e influenze musicali: un pop dal mood leggero che si lega a sonorità trap.

Racconta l’importanza di una promessa in amore e di come, talvolta, essa crei false speranze e di conseguenza delle brucianti delusioni. È una canzone perfetta per mettersi in gioco, proprio perché nella sua creazione si sono superate le fragilità e le reticenze verso il prossimo.

lolloflow racconta il nuovo percorso

Lolloflow racconta in prima persona tutte le emozioni di questo nuovo percorso:

“In questo ultimo anno sono successe molte cose belle, ma anche eventi meno piacevoli a livello personale. Questo mi ha insegnato a dare il giusto valore a ciò che mi accade intorno, accettando quello che, oggettivamente, non è possibile controllare.

Però finalmente sono pronto a “fare il salto” e compiere un passo successivo che mi permetterà di mostrarmi al pubblico nel modo in cui ho sempre desiderato.

Ora desidero solo “brillare”, sentirmi felice e soddisfatto del mio lavoro, fino a far trasparire la mia vera essenza nella musica che produco e canto.

Giurami nasce come esigenza di mettere nero su bianco delle emozioni personali che nascono da un rapporto di coppia nelle sue diverse sfaccettature.

Scrivendola ho voluto provare a raccontare una forte consapevolezza sui rapporti importanti: su come bisogna essere pronti ad accoglierli nel loro inizio e ed eventualmente nella loro conclusione. Ecco perché in un giuramento d’amore si spera comunque in un rispetto reciproco, e nell’impegno nell’essere presenti fisicamente e psicologicamente l’uno per l’altro, senza remore”.