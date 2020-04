Live is all you need, dal mondo dell’intrattenimento oggi avrà luogo un confronto sull’emergenza attuale con un occhio verso il futuro.

Oggi, sabato 18 aprile alle ore 14:30 sulle piattaforme di Liveisallyouneed, con una produzione Free Event, i leader del mondo dell’intrattenimento si confrontano sullo stato attuale dell’emergenza Covid-19 e le possibilità effettive di ripartenza al fine di delinearne un quadro futuro.

I settori del cinema, della musica live, del teatro, delle radio e degli eventi si riuniscono in una round table virtuale per affrontare punti di forza e debolezza, opportunità e minacce del mondo della cultura e dello spettacolo con l’obiettivo di porre una maggiore attenzione sulla situazione precaria in corso.

Alla diretta, moderata dallo speaker radio Marco Maccarini, intervengono:

Clemente Zard – CEO Vivo concerti

– CEO Elena Capparelli – Direttrice RaiPlay e Digital

– Direttrice e Digital Laura Delli Colli – Presidente Fondazione Cinema per Roma e alla guida dei giornalisti cinematografici italiani e del premio Nastri d’Argento

– Presidente e alla guida dei giornalisti cinematografici italiani e del premio Marco Pontini – Vice Presidente Radio Italia

– Vice Presidente Paolo Cantù – Direttore Generale e Artistico Fondazione I Teatri – Reggio Emilia

– Direttore Generale e Artistico – Reggio Emilia Simone Merico – Balich Worldwide Shows Chief Business Officer.

Questo incontro prevede di fornire una visione più chiara dello scenario attuale dell’intrattenimento e stimolare la ricerca di soluzioni efficaci a fronteggiare questa crisi, interrogandosi su quali possano essere le categorie più a rischio e per quanto ancora, le connessioni artificiali possano sostituire l’esperienza autentica.

L’evento sarà visibile sul sito ufficiale (clicca qui), su Facebook e su Instagram.

Free Event è l’agenzia di eventi, produzione e comunicazione con sede a Milano e Faenza, nata nel 2007 che ha ideato e prodotto il format Live is all you need, l’evento in live streaming dedicato a tutti gli amanti degli spettacoli dal vivo, con uno sguardo e le parole di chi crea, produce e realizza grandi show live.