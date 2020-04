Ieri, come riportato sul nostro articolo (vedi qui), si è svolta una round table organizzata da Free Event per parlare dell’attuale situazione legata al mondo dell’intrattenimento, dalla musica al cinema.

La round table è stata presentata da Marco Maccarini e vi hanno preso parte:

Clemente Zard – CEO Vivo concerti,

Elena Capparelli – Direttrice RaiPlay e Digital,

Laura Delli Colli – Presidente Fondazione Cinema per Roma e alla guida dei giornalisti cinematografici italiani e del loro premio Nastri d’Argento

Marco Pontini – Vice Presidente Radio Italia

Paolo Cantù – Direttore Generale e Artistico Fondazione I Teatri – Reggio Emilia

Simone Merico – Balich Worldwide Shows Chief Business Officer.

Live is All You Need – Il resoconto

Qui di seguito le principali dichiarazioni sui temi affrontati…

CINEMA

Laura Delli Colli – Presidente Fondazione Cinema per Roma e alla guida dei giornalisti cinematografici italiani e del loro premio Nastri d’Argento

“Per il cinema una stagione più che difficile: sale chiuse e oltre 70 produzioni ferme: tra norme di sicurezza e contratti impossibili da ottenere da parte delle assicurazioni i set sono fuori gioco. I film sono senza una sala e saltano nel mondo perfino i grandi Festival: se ha dichiarato forfeit Cannes e Venezia ragiona in stand by sul futuro è come se siano a rischio le Olimpiadi del cinema… Che futuro avremo? In qualche modo rispetteremo l’appuntamento dei Nastri d’Argento, i premi che, dopo il David previsto per l’8 Maggio, il cinema aspetta come ogni anno… ma li avremo senza andare a Taormina. Per il resto tutti aspettiamo l’autunno con ansia immaginando forse per la Festa di Roma, a Ottobre, un piccolo vantaggio, tra i grandi eventi di cinema, magari con la possibilità di fare qualcosa, dopo tanto silenzio, proprio per far rivivere la Cultura nella città del cinema. Ora però al cinema più dei Premi e in attesa che torni il tempo dei set e delle sale, serve aiuto. Un aiuto da parte del Governo , certamente ma. insieme, la solidarietà di tutti:ferme le aziende di una filiera industriale che conta 8500 imprese’è un mondo che sta perdendo il lavoro. Il cinema è fatto di addetti ‘tutelati’ da un contratto ricambiamolo lottando con lo stesso impegno per una ripresa, sia in sala per tornare a consumare insieme un’emozione collettiva live che sul set. Oggi le regole del distanziamento impedirebbero perfino il contatto fisico tra i protagonisti: come immaginare un film sentimentale senza baci o anche solo un abbraccio? E quando finirà tutto questo? In questi giorni si parla, anche se un’indiscrezione a riguardo è stata smentita come fake, di una chiusura sale fino al 31 dicembre: sarebbe un vero disastro per oltre 100 film italiani pronti che aspettano di uscire e soprattutto per il futuro delle sale. E a proposito di live anche i Festival devono lottare per esserci, magari, come propone qualcuno, con il ritorno dei drive-in in un autunno vintage. E’l’augurio migliore per un settore che trasforma artigianato in arte, e ci porta a volte fino agli Oscar. Ecco perché la prima cosa che vorrei fare, oltre a prendere aria e sole, il giorno dopo la fine del lockdown forse è proprio tornare a fare presto un giro a Cinecittà, in un luogo che da oltre settant’anni ci parla di una fabbrica di sogni, ma anche di film che rappresentano, prima della creatività, lavoro di un settore da sempre molto precario.”

TELEVISIONE

Elena Capparelli – Direttrice Raiplay e digital

“Abbiamo rivoluzionato nelle nostre reti il palinsesto, nel contempo è aumentata la fruizione dello streaming. Lo scenario presente è variegato. Gli ultimi dati parlano di una fruizione, i più piccoli fruiscono più facilmente delle piattaforme digitali e man mano che saliamo il pubblico un po’ più adulto preferisce la modalità libera. In questo momento lo streaming è sicuramente diventato una possibilità in più per chi sta a casa, abbiamo visto crescite esponenziali per film, doc, learning, che vuol dire che forse abbiamo interpretato correttamente la domanda del pubblico. Abbiamo numeri importanti e nell’audience digitale vinciamo sul pubblico che fruisce di queste piattaforme con numeri importanti. La nostra sfida più grande continua a essere quella di arrivare al pubblico più difficile da raggiungere. Dopo il lockdown: professionalmente non vedo l’ora di partire con le produzioni pianificate, e di riavviare tutto“

LIVE

Clemente Zard – CEO Vivo Concerti

“Il live è una esperienza unica e non sostituibile.

Il pubblico non riesce a immaginare la grandezza della filiera che sta dietro un evento musicale live. Se pensiamo a un concerto in un club che per noi è uno spazio medio piccolo, si parla di 50/60 persone di produzione che lavorano nel backstage, per arrivare a circa 2k persone incluse negli stadi, e mi riferisco a tutta la produzione, a tutti gli addetti ai lavori la cui presenza è fondamentale per la realizzazione dei nostri live. Devono comunicarci cosa può esser fatto e cosa no e fino a quando, in modo che possiamo provare con la giusta serenità a riprogrammare il giusto percorso lavorativo. Nel frattempo lo stiamo immaginando, ma non in maniera ufficiale. Posto che l’esperienza live non è riproducibile, stiamo sfruttando questo tempo per migliorare la fruibilità dell’evento e quindi a fornire più contenuti anche a livello tecnologico. Da un lato per tentare di non spegnere le luci sulla musica live nei prossimi mesi e dall’altro fare in modo che il nostro lavoro possa creare contenuti maggiori, da veicolare con i media, una radio o piattaforme streaming. La passione per il nostro lavoro crea tantissimi posti di lavoro e genera un enorme indotto per tutto quello che circonda un evento.“

TEATRO

Paolo Cantù – Direttore generale e artistico fondazione i teatri – Reggio Emilia:

“Il Teatro è il luogo dello spettacolo dal vivo.

Come la filiera del teatro sta affrontando questa situazione: dopo un primo shock, stiamo sperimentando una presenza virtuale e da un altro lato ci stiamo muovendo compatti per ripartire e farci sentire.

Cultura spettacolo e cinema sono elementi essenziali della crescita della società. I Teatri sono delle piccole medie imprese con le loro specifiche esperienze, il nostro mondo genera economia e incide sul pil molto più di quanto si sappia e in maniera sorprendente

Quello che stiamo chiedendo non sono dati certi ma una sorta di road map, una modalità di riavvio per la fase 2. E’ probabile che la fase 2 per noi sia ancora più complessa di quella attuale (si pensi al distanziamento sociale)

ci sarà anche il problema artistico, orchestre, danzatori e cori che non potranno stare vicini e dovremo usare la creatività per reinventarci. Siamo alla nuove modalità per tornare a fare il nostro mestiere garantendo la sicurezza di tutti.“

RADIO

Marco Pontini – Vice Presidente Radio Italia

“Un’indagine di pochi giorni fa di GFK EURISKO ha certificato che l’ascolto della radio gode di ottima salute anche in questo momento. Ora la gente sente la radio vicinissima, le testimonianze più impressionanti arrivano dalle corsie, la gente ci sente particolarmente vicini. Passando al tema eventi, sono il cuore della proposta editoriale di una radio perché sono il punto di contatto tra il pubblico e la musica. Stiamo capendo come muoverci, sicuramente saremo pronti a ripartire subito. Molti addetti ai lavori in questo momento non hanno un lavoro, ci stiamo adoperando affinché queste persone il prima possibile possano tornare con noi a lavorare agli eventi“

GRANDI EVENTI

Simone Merico – Balich Worldwide Shows Chief Business Officer.

“E’ un momento molto difficile per tutto, per noi il distanziamento sociale ha temporaneamente cancellato l’oggetto del nostro mestiere. Il mondo degli eventi incide sul PIL per più di 30 miliardi e il 70% delle agenzie se si ripartisse da fine settembre avrebbe perso più della metà del fatturato. Io vorrei guardare il futuro in maniera positiva: questo momento deve essere e sarà transitorio, abbiamo bisogno di scambi di contatti, il nostro modello non cambierà drasticamente se non in questi periodo. Il mondo dello spettacolo non potrà mai essere sostituito dall’esperienza digitale. Questo è un mestiere che fai solo se lo ami, la passione è determinante. E’ un lavoro bellissimo ma è duro, pieno di ostacoli e rischi. Emozionarsi è impagabile, non possiamo perderlo.

Se potessimo immaginare il futuro e il ritorno, un giorno vorrei organizzare insieme la più grande festa della storia italiana, con una parata immensa e celebrativa con le immagini italiane che fanno il giro del mondo, un po come il 25 aprile, la nostra liberazione per mandare al mondo una cartolina di allegria dall’Italia”

