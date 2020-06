Liner Shangai è il titolo del nuovo singolo del rapper.

Questo nuovo brano arriva dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal precedente brano, Vuoto, che lo ha visto collaborare con Biondo, canzone che ha superato quota 1.100.000 streaming ad oggi.

Dopo questo nuovo record personale le aspettative nei confronti di Liner iniziano ad alzarsi.

Shangai è un brano che presenta sonorità fresche ed estive, senza però utilizzare contenuti clichè come spiaggia, mare, sole…

Bridge e ritornello girano con buon uso della metrica e giochi di parole: “…le gambe come shangai, noi sognavamo Dubai, ma ci siamo detti goodbye…”

Le strofe, rappate in modo avvolgente, fanno percepire la sua voglia di fare e di dimostrare ancora tanto.

Ecco come Liner presenta questo nuovo tassello del suo percorso artistico…

“Dopo Vuoto, il piano era quello di stare fermo fino a settembre, anche perché non sono mai stato uno da release estiva.

Non ci è stato reso possibile girare videoclip di Vuoto causa situazione Covid.

Non appena mi accorsi che il brano stesse ingranando di vita propria senza ulteriore promozione, decisi di provare a buttare giù qualcosa di nuovo in vista di un eventuale brano da rilasciare nel periodo estivo: con la consapevolezza, che per fare una release di quel tipo dovevo trovare il giusto compromesso tra la leggerezza dell’estate e la mia zona comfort.”