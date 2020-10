Arriverà in libreria il 6 ottobre l’autobiografia artistica di Ligabue È Andata Così Trent’anni come si deve, scritta a quattro mani con Massimo Cotto ed edita da Mondadori.

Il volume ripercorre la trentennale carriera del Liga tra canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo. Non mancheranno aneddoti, retroscena e dettagli creativi completamente inediti.

Il libro, ora disponibile in pre-order, ripercorre indirettamente anche la storia di un’Italia che cambia, dagli anni della Milano da Bere fino alla crisi economica dell’ultimo decennio.

LIGABUE È ANDATA COSÌ TRENT’ANNI COME SI DEVE

Il primo passo di Ligabue e Massimo Cotto per scrivere il volume è stato rifugiarsi a Ca’ di Pòm, la palazzina dove Ligabue ha scritto, nella famosa Stanza rossa, la maggior parte delle canzoni di Buon compleanno Elvis.

Dopo una prima giornata a ricordare e registrare, a sbobinare ricordi e accumulare materiale accade l’imprevedibile. Arriva il lockdown e i contatti tra il Liga e il giornalista sono costretti a confrontarsi utilizzando la tecnologia. Una bellissima scommessa, un modo diverso di confessarsi dal quale scaturisce tutta la passione che guida Ligabue nel suo percorso artistico.

In questo libro per la prima volta Luciano racconta come sono andate davvero le cose, spazza via leggende metropolitane e racconta la verità. Solo la verità, nient’altro che la verità.

Il racconto di Luciano Ligabue e Massimo Cotto è accompagnato da un ricco apparato fotografico di 360 foto. Molto interessante anche l’appendice che contiene tutta la discografia di Ligabue con tutte le copertine dei singoli, degli album, dei cofanetti e dei VHS.

Nel frattempo prosegue il buon riscontro de La Ragazza dei Tuoi Sogni, il nuovo singolo di Ligabue che questa settimana ha conquistato il quarto posto nella chart Earone.

Foto di Ray Tarantino