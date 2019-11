Ligabue 30 in un giorno. Venduti oltre 70.000 biglietti in una settimana

Ligabue 30 anni in un giorno. Parte col botto la prevendita dell’evento che riporterà Luciano Ligabue live per festeggiare 30 anni di carriera con il suo pubblico.

Sono infatti oltre 70.000 i biglietti venduti ad una settimana dall’apertura delle prevendite di questa attesissima data unica che si terrà il 12 settembre del 2020 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo).

LIGABUE 30 anni in un giorno

Il dato entusiasmante è stato comunicato direttamente dal manager dell’artista, Claudio Maioli, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rtl 102.5 durante un’intervista con Angelo Baiguini, Daniela Collu e Valeria Benatti.

La RCF Arena Reggio Emilia è un nuovo spazio per la musica, la prima arena che nasce per lo spettacolo con una capienza di 100.000 posti e una pendenza del 5% studiata per garantire visibilità e acustica ottimali.

Qui a seguire il link per acquistare i biglietti di Ligabue 30 anni in un giorno, l’evento in cui il rocker ripercorrerà i suoi primi trent’anni di carriera cercando di far stare in scaletta tutte le canzoni amate dal suo pubblico (qui il nostro precedente articolo).

Foto di copertina di Ray Tarantino