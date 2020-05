Avrebbe dovuto svolgersi il 12 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) la grande festa di Ligabue 30 Anni In Un Giorno (ne abbiamo parlato Qui), ma a causa dell’emergenza sanitaria e alle relative disposizioni l’evento è stato rinviato al 2021.

Si svolgerà, quindi, il 19 giugno 2021 l’evento in cui il rocker di Correggio festeggia 30 anni di carriera.

Il grande show di Ligabue 30 Anni In Un Giorno, prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners, inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo). Uno spazio totalmente nuovo e creato ad hoc per la musica con una capienza di massimo 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali.

Già nei giorni scorsi il Liga aveva postato un messaggio sui social che lasciava presagire l’imminente rinvio:

“Estate 2020. I grandi eventi live si fermano, alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone. Una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce.”

Al post risposte il fratello Marco scrivendo:

“30 anni come i tuoi vanno festeggiati al meglio, in totale sicurezza e con tutta la libertà che serve per godere di un evento del genere.”

LIGABUE 30 ANNI IN UN GIORNO

I biglietti già acquistati in prevendita per l’iniziale data del 12 settembre 2020 rimangono validi per la nuova data del 19 giugno 2021.

È possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne https://www.fansale.it/fansale/

È possibile, inoltre, modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso, seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all’interno dell’area MyTicketOne sul sito www.ticketone.it.

Luciano Ligabue ha postato sui social un video in cui afferma di aver sperato fino all’ultimo che l’emergenza rientrasse e di poter festeggiare in sicurezza.

“Ho approfittato di questo periodo di reclusione per scrivere una sorta di autobiografia. La sto scrivendo a quattro mano e dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Nei cassetti ho trovato alcune canzoni che erano lì da anni e mi è piaciuto metterci le mani insieme a musicisti e produttori, a volte anche riscrivendo i testi. Spero di potervi fare la sorpresa che ho in testa entro la fine dell’anno.”

A questo punto, aspettando il 19 giugno 2021, i fans si potranno consolare pensando alle nuove canzoni e all’autobiografia che, come detto dal cantautore, dovrebbero uscire entro la fine del 2020.

Foto di Ray Tarantino