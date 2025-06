Lia Moss torna con una confessione senza filtri e presenta “Kids”

Già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download per Fame Art, Kids è il nuovo singolo di Natalia Moskal, che con il nome d’arte Lia Moss inaugura una nuova e intensa fase artistica, caratterizzata da melodie raffinate, testi intensi e sonorità pop contemporanee.

“La Natalia ragazzina c’è ancora, chiusa in un armadio da qualche parte. Ma oggi Lia si sente una donna, forte e padrona della propria voce. C’è una sensualità nuova, una voce più matura”.

“KIDS”: LA CONFESSIONE DI LIA MOSS

Brano elettro-pop vibrante e sincero, Kids non è solo una canzone: è una confessione senza filtri, il racconto di una crush così travolgente da diventare quasi impossibile da contenere.

Ed ecco che – con atmosfere che richiamano Chappell Roan, Troye Sivan e Sabrina Carpenter – Lia Moss mette a nudo la fragilità e l’euforia di chi desidera qualcosa di più, ma non sa come chiederlo; di chi arrossisce come un’adolescente, ma s’incasina come un’adulta.

LIA MOSS: LA GENESI DI KIDS

Scritta a Milano quasi due anni fa, Kids nasce da un’esperienza personale.

Nello specifico, il brano attinge a piene mani dalla storia di un’attrazione autentica, non idealizzata, sfociata in una profonda confusione emotiva.