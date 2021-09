Les Enfants cantano il pop a modo loro nel disco “Brilla”

Dal 10 settembre 2021 è disponibile negli store digitali Brilla, nuovo album dei Les Enfants. Il disco è stato anticipato dal singolo Non amarsi, rilasciato a febbraio; e dal brano Resta con me, uscito ad aprile 2021.

Il disco, pubblicato per Costello’s Records con distribuzione The Orchard, è espressione del modo in cui i Les Enfants intendono e interpretano il pop. Già il titolo Brilla è ricco di significati. Brillare, ovvero risplendere, emettere luce. Ma anche far esplodere. E addirittura c’è l’accezione eccellere. Secondo la band, ognuno di questi tre significati è adatto per parlare di questo loro terzo album.

Brilla sono le luci della città di notte, quelle che fioriscono nel buio e ci accompagnano in giro per le vie, fino all’alba, quando il giorno si fa strada nel cielo e noi torniamo a casa sentendoci un po’ più grandi e con gli occhi pieni dei momenti importanti della sera prima.

Ma Brilla è anche un’esplosione di suoni. Una deflagrazione di synth e riverberi e chitarre luminose che riavvicina la band milanese al sound degli esordi, con le riconoscibili influenze post-rock impreziosite da un gusto raro per le melodie e da testi che puntano dritti al cuore delle cose, con un’onestà a tratti disarmante. I brani danno voce al nostro “io” più intimo, facendolo uscire fuori allo scoperto, in totale libertà, manifestando i suoi limiti senza imbarazzi e sovrastrutture.

Infine, l’eccellere… perché i Les Enfants sono i più bravi, spiega la band.

Les Enfants, ecco Brilla

“BRILLA è pop a modo nostro, una dolce malinconia e gli occhi che cercano oltre l’orizzonte“, raccontano i Les Enfants. “Non è un disco cinico, non è un disco moda. È il nostro modo di suonare e di fare musica giocando sul serio“. Per la band, “BRILLA non è solo un LP: è un gioco in forma canzone che cambia ogni concerto. Durante il live le 6 tracce belle impacchettate del disco tornano ad essere pasta di suono, a suonare come ci viene spontaneamente da fare da 10 anni nel nostro garage“.

I Les Enfants descrivono così il disco: “BRILLA è una raccolta delle migliori canzoni che abbiamo scritto negli ultimi 3 anni.

BRILLA è un disco pop di canzoni d’amore

BRILLA è un consiglio

BRILLA come la luna

BRILLA è mancanza e ricerca

BRILLA è un disco che fa alzare le braccia al cielo“.

Brilla, la tracklist

Il disco dei Les Enfants è composto di 7 tracce. Qui di seguito trovate la tracklist:

1. Alba

2. Non Amarsi

3. Io e Te

4. Grida Forte

5. Resta con Me

6. Brutte Parole

7. Tramonto