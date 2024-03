Leon Faun sceglie di raccontare il proprio mondo interiore senza avvalersi di espedienti narrativi nell’album “Leon”

A distanza di tre anni dal suo album d’esordio, “C’era una volta“, torna con un nuovo album uno dei talenti più promettenti della musica Italiana, Leon Faun.

Ad anticipare il disco nelle scorse settimane sono stati i singoli “Anima” e “Profezia“.

Il Cantante, rapper e attore, tra l’altro protagonista del film “La terra dei figli” di Claudio Cupellini con Valeria Golino e Valerio Mastandrea e Maria Roveran , ha sempre curato anche le sceneggiature dei suoi videoclip.

Oggi con questo nuovo disco, dopo aver “illustrato” le storie degli altri, Leon Faun, oggi rimette al centro il suo vissuto personale nell’album “Leon” fuori il 22 marzo per Island Records/Universal Music Italia.

L'album sarà fuori su tutte le piattaforme digitali e in formato cd e vinile (anche autografato).

Leon Faun sceglie per la prima volta, di raccontare se stesso e il proprio mondo interiore senza avvalersi di barriere o di espedienti narrativi.

La veste grafica del progetto richiama questo concetto mettendo in primo piano una tela bianca circondata dai colori che rappresentano la moltitudine di sfumature emotive che l’artista sceglie di svelare attraverso la musica.