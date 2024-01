Leon Faun torna per racconta uno dei momenti cardine della sua vita con “Anima”

Leon Faun Anima testo e significato del nuovo singolo.

Dopo essere essere arrivato ad un passo dalla finale di Sanremo Giovani 2023 il rapper e attore torna con nuova musica in attesa di notizie sul suo nuovo album, disco che farà seguito allo splendido (vedi qui) “C’era una volta” del 2021.

Quella di Leon Faun, è una scrittura originale e unica nel suo genere capace di dare vita ad un immaginario unico e sempre diverso ma al tempo stesso sempre coerente e riconoscibile.

L’artista tra l’altro è stato scelto da Apple Music per il suo programma di valorizzazione emergenti Up Next Italia.

Leon Faun Anima significato del brano

Fuori da venerdì 19 gennaio 2024 per Island Records/Universal Music Italia Anima è un brano con cui il giovane rapper torna a dimostrare le sue capacità di scrittura, dopo essersi affermato come uno tra i talenti più promettenti della nuova scena grazie ad un immaginario innovativo ed inedito.

Prodotta da False, “Anima” nasce dal racconto di uno dei momenti cardine vissuti dall’artista in prima persona: Leon Faun parte dalla riflessione sull’intangibilità dell’”anima”, descritta nel brano come una femme fatale che seduce, sfugge per poi tornare, un movimento costante che lo lascia impotente di fronte ai suoi ricordi.

Leon Faun Anima testo e audio

Si è spenta in un mar di parole

sai che l’anima tua non c’è

quando ti parlo è come se

l’anima si è spenta in un mar di parole

Testo completo in arrivo venerdì 19 gennaio