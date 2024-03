Leon Faun prova ad accettare la rabbia con il nuovo singolo, “Funerale mio”

Leon Faun Funerale Mio testo e significato del nuovo singolo disponibile dal 15 marzo ed estratto dall’album “Leon” fuori per Island Records/Universal Music dalla prossima settimana, venerdì 22 marzo.

L'album sarà fuori su tutte le piattaforme digitali e in formato cd e vinile (anche autografato).

Per annunciare il nuovo singolo, l’ultimo primo dell’arrivo del disco, l’istrionico artista ha postato un video che lo vede in camicia di forza e in cui esprime dei concetti molto forti. Questo il testo pronunciato dalla voce fuori campo:

“Perché la realtà è che dopo l’uscita di ‘Oh cacchio’ è scoppiato il Covid e tanti saluti ai concerti ancora prima di partire. Ti suggerisce quindi per il lancio del secondo tour, qualcosa del tipo ‘Vivi solo quando piove, a tempo col rumore’ o magari anche qualcosa con un tocco più leggero: ‘Anche se è durato poco tu eri fuoco’ senza dimenticare però le proprie origini fiabesche ‘Non mi rimane che il male che ho fatto’. Attenzione quest’ultima risulta già pubblicata quindi…“

Leon Faun Funerale mio significato del brano

“Funerale Mio” è una dichiarazione di accettazione verso il sentimento di rabbia che Leon Faun porta con sé. L’artista, accompagnato dalla magistrale produzione di Duffy, attraverso questo brano canalizza l’ira, la frustrazione e il dolore che lo hanno accompagnato negli ultimi tre anni trasformandoli in musica, dando loro una nuova essenza.

Leon Faun funerale mio testo e audio

