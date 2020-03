E’ uscito Dobermann, il nuovo singolo del cantautore, musicista e produttore discografico italiano Leo Pari.

Il brano porta la firma dello stesso Leo Pari. Le musiche di Dobermann sono state orchestrate da Nicola Balestri in arte Ballo, da quasi 20 anni al fianco di Cesare Cremonini. La registrazione è avvenuta in Ungheria con la Budapest Art Orchestra diretta dal Maestro Francesco Berta.

“Come si fa a capire quando si è davvero innamorati? Me lo sono chiesto mille volte, e la risposta è sempre stata la stessa: quando sei innamorato lo senti che è così, magari fai fatica a capirlo, a volte non vuoi ammetterlo, ma nel tuo intimo lo sai e non puoi negarlo. L’amore è così, come un sogno, quando arriva arriva, non decidi tu, e non gli puoi sfuggire, perché anche se provi a scappare lui ti prenderà e ti divorerà il cuore.”

Così il cantautore, da sempre dedito a una ricerca in grado di combinare suoni e versi, descrive Dobermann.

LEO PARI

Leo Pari è uno dei pionieri del itpop e nella sua carriera ha scritto numerosi brani come Vorrei cantare come Biagio di Simone Cristicchi e recentemente Meglio di notte di Francesco Renga e Superbowl di Elodie.

In occasione del Primo Maggio nel 2016 si è esibito per la prima volta come tastierista nei Thegiornalisti sul palco di Piazza San Giovanni. Nello stesso anno ha pubblicato l’album Spazio, acclamato dalla critica e caratterizzato da una ricerca nel sound e dall’utilizzo di sintetizzatori vintage. Il singolo Bacia Brucia Ama Usa ha totalizzato oltre un milione di stream su Spotify.

Nel 2017 ha prodotto artisticamente il primo album di Gazzelle Superbattito.

L’album Hotel Califano, uscito nel 2018, è una sintesi del pop italiano contemporaneo, grazie anche a brani come Dirty ti amo e Venerdì.

Dopo aver accompagnato i Thegiornalisti nel Love Tour, Leo Pari ha portato sui palchi di tutta Italia lo spettacolo Twingo Tour e attualmente è in studio per registrare il suo nuovo album in uscita nel 2020.