E’ in radio il nuovo singolo di Leo Gassmann Mr Fonda, estratto dall’album Strike uscito in occasione del Festival di Sanremo.

Un brano musicalmente intenso accompagnato da un videoclip girato nel mese di ottobre all’interno dello Stadio Luigi Ferraris di Genova.

“Mr. Fonda riflette sul fatto che la vita vada vissuta cogliendo l’attimo senza badare al materialismo o alla superficialità delle cose.”

Queste le parole di Leo per descrivere il brano.

Attualmente il cantautore è al lavoro per la realizzazione di un nuovo progetto artistico. Qualche giorno fa ha scritto sui social.

“Sto lavorando a qualcosa di grande. Vi voglio bene.”

Inoltre ha postato una foto in studio di registrazione con una curiosa didascalia.

“Novembre… Non sarà nuovo, ma sarà unico…”

Il 17 dicembre Amadeus annuncerà i nomi dei 20 Big del prossimo Festival di Sanremo e Leo spera di esserci in quanto vincitore quest’anno tra i Giovani, anche se il regolamento non prevede il passaggio automatico.

Il giovane cantautore questa settimana è stato ospite insieme al padre Alessandro del Maurizio Costanzo Show ed è anche tornato a X-Factor, dove musicalmente tutto è iniziato…

LEO GASSMANN MR FONDA – IL TESTO

La gente lo sa che tra di noi

c’è qualcuno che aspira alla vita da eroe,

la gente che sa com’è difficile

rinunciare a qualcosa che ha dell’impossibile.

In fondo lo diceva anche Coelho

che un bravo guerriero della luce

predispone di un carattere sagace,

nonostante possa essere precoce.

In fondo lo diceva anche Bob Marley

che i soldi non ti danno la felicità,

e ho imparato ad apprezzare ogni momento,

a proiettarmi nell’immagini dello spazio-tempo.

Perchè la gente non sa rinunciare alla felicità

E quando arriverà quel giorno in cui

me ne dovrò andare oltre le nuvole o poco più in là,

ti prego, prendimi per mano e insegnami a planare

sopra i tetti delle più belle città

Per non finire

Per non sparire

La gente non sa cos’è la paura

fino a quando la vita non diventa più dura

La gente non sa com’è soffrire

fino a quando la rosa non perde pure le spine

In fondo lo diceva anche Coelho

che un bravo guerriero della luce

predispone di un carattere sagace,

nonostante possa essere precoce.

In fondo lo diceva anche Bob Marley

che i soldi non ti danno la felicità,

e ho imparato ad apprezzare ogni momento,

a proiettarmi nell’immagini dello spazio-tempo

Perché la gente non sa rinunciare alla felicità

E quando arriverà quel giorno in cui

me ne dovrò andare oltre le nuvole o poco più in là,

ti prego, prendimi per mano e insegnami a planare

sopra i tetti delle più belle città

Per non finire

Per non sparire

E quando arriverà quel giorno in cui

me ne dovrò andare oltre le nuvole o poco più in là,

ti prego, prendimi per mano e insegnami a planare

sopra i tetti delle più belle città

Per non sparire

Per non finire

Per non morire