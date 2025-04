Lello Analfino e Antonio Modica attualizzano Bella Ciao in “Non è solo una canzone (Bella Ciao)”

Lello Analfino e Antonio Modica lanciano il brano Non è solo una canzone (Bella Ciao), disponibile in digitale e in rotazione radiofonica dal 25 aprile.

L’idea nasce dal progetto di entrambi di attualizzare lo storico e valoroso canto con nuove sonorità e arricchendola dei temi sociali contemporanei nel testo.

Lello Analfino e Antonio Modica

Non è solo una canzone (Bella Ciao)

Il testo è di Lello Analfino (voce), le musiche sono di Antonio Modica, altra voce nel brano, Vincenzo Fontes (tastiere e programmazione e anche mix della canzone) e dello stesso Lello.

Gli strumenti sono affidati a: Peppe Milia (chitarra elettrica), Lucio D’Angelo (basso), Saretto Emmolo (chitarra acustica, si è occupato anche del mix e del Mastering presso il Mattonacci Studio Recording) e Stefano Ruscica (batteria).

Non è solo una canzone (Bella Ciao)

Lello Analfino e Antonio Modica presentano così il brano:

“La scelta del titolo è perché Bella Ciao è molto più di una semplice canzone, è un inno! Un inno all’amore, alla libertà, alla resistenza. Un inno al coraggio, alla speranza, alla dignità di chi lotta contro le ingiustizie. Un inno che attraversa le generazioni, mantenendo viva la memoria e il senso profondo del termine resistere.

Oggi, più che mai, questa canzone è attuale. Il mondo cambia, ma le sfide rimangono. Trump in America, Orban in Europa, la Meloni in Italia e le destre che avanzano sempre più, un nuovo capitalismo più feroce, mascherato dietro il volto dell’innovazione tecnologica di Elon Musk. E poi il precariato, i diritti violati, la violenza sulle donne, le guerre che non finiscono mai”

e proseguono:

“Per tutto ciò, con questa rivisitazione, vogliamo aggiungere un nuovo messaggio contemporaneo a Bella Ciao, affinché anche le nuove generazioni possano comprenderne il valore e farlo proprio. Perché resistere non è un retaggio del passato, Resistere è oggi, è domani, è sempre.

Questa non è solo una canzone.

Questa è la nostra voce”

Lello Analfino – date tour

Lello Analfino leader e cantante dei Tinturia è anche impegnato con il suo tour. Queste le prossime date:

25 aprile – Portopalo di Capo Passero (SR) – Piazza Terrazza dei due mari

27 aprile – Catania – MA

01 maggio – ore 17.00 Pozzallo (RG) e poi a Maletto (CT) – Parco suburbano Pizzo Filicia

10 maggio – Acate (RG) – Piazza Libertà

29 maggio – Roma – Alcazar

07 giugno – Gangi (PA) – Santuario dello Spirito Santo

28 giugno – Montelepre (PA) – Piazza Ventimiglia