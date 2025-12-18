18 Dicembre 2025
18 Dicembre 2025
Legno: il brano “Don’t CRAI” racconta la fine di una storia d’amore

Il duo usa la metafora di un supermercato per raccontare una storia d'amore che sta finendo

I Legno pubblicano il singolo "Don't CRAI"
I Legno lanciano il nuovo singolo Don’t CRAI, già disponibile negli store digitali e in rotazione radiofonica dal 19 dicembre 2025. Il brano racconta di una storia d’amore che si sta consumando.

Il duo ambienta la canzone in un posto normale e quotidiano, come un supermercato. Lì, tutto diventa una metafora per parlare di ciò che resta quando un rapporto finisce. Il ritornello del brano gioca sull’assonanza don’t cry e don’t CRAI. Anche il concept grafico del singolo rimanda alla metafora del supermercato.

A proposito di Don’t CRAI (Apollo Records – distribuzione ADA Music), i Legno spiegano: “il supermercato ci permette di parlare in modo semplice e sincero di ciò che resta quando un rapporto finisce. Ci si muove tra le corsie con un carrello vuoto e un cuore “in saldo”, e tutto quello che vediamo diventa una metafora: i surgelati che fanno “già dicembre”, i prodotti che hanno una data di scadenza, i ricordi chiusi nelle confezioni. È come se la fine di quella storia fosse scritta ovunque, anche negli scaffali”.

Ci piace l’idea dei “sogni a lunga conservazione: qualcosa che, nonostante tutto, continua a resistere”, proseguono i Legno. “Un po’ come gli occhi dell’altra persona, che sembrano non perdere mai il loro effetto. Nel ritornello giochiamo con don’t cry e Crai, per alleggerire il peso della solitudine con un sorriso amaro: lei se ne va, io resto lì, nel posto più banale possibile, a fare i conti con quello che è successo”.

Il duo conclude: “Alla fine, ci perdiamo come gli scontrini in tasca: ci siamo, ma ci si dimentica. Però resta sempre quella traccia, quel possibile ultimo incontro, magari proprio in fila alla cassa”.

