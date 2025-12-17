17 Dicembre 2025
Le Scimmie tornano a sorpresa con "Sayan" e svelano la tracklist di "Alfa & Omega"

Diretto e potente, il brano custodisce un chiaro omaggio al mondo di Dragon Ball, simbolo di forza, trasformazione e fratellanza

In attesa dell’uscita del nuovo album Alfa & Omega (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), disponibile in tutti i digital store da venerdì 19 dicembre, Le Scimmie – duo composto da Lele Blade e Vale Lambo – ne svelano ora la tracklist ufficiale e tornano a sorpresa con il nuovo singolo Sayan.

Con un chiaro omaggio al mondo di Dragon Ball – simbolo di forza, trasformazione e fratellanza – il brano affonda le proprie radici nell’immaginario che ha sempre accompagnato il duo. Ed ecco che il sound di Sayan parla direttamente a chi ha vissuto appieno Eldorado e a chi, negli anni, ha continuato ad aspettare questo ritorno.

Diretto e potente, il singolo arriva dopo 2 FRAT e conferma l’equilibrio tra attitudine street e consapevolezza artistica che attraversa tutto Alfa & Omega.

Le Scimmie cover Sayan

LE SCIMMIE, “ALFA & OMEGA”

Con Alfa & Omega i due rapper partenopei uniscono nuovamente le forze, dando un seguito a un percorso iniziato un decennio fa e rimasto impresso per estetica, attitudine e visione.

Le atmosfere crepuscolari e intime che hanno caratterizzato il loro esordio ritornano così oggi con una nuova maturità, arricchite dall’evoluzione artistica che entrambi hanno vissuto negli ultimi anni.

Ed ecco che il suono classico de Le Scimmie si espande su più fronti: dalle tracce più sfrontate e dirette ai brani dal taglio sperimentale, passando per hit morbide con sfumature latineggianti e momenti in cui entrambi gli artisti si mettono a nudo come mai prima d’ora.

Il disco rappresenta dunque un ritorno consapevole, dichiarando – senza bisogno di proclami – che Le Scimmie non se ne sono mai andate!

Le Scimmie tracklist ALFA & OMEGA

LE SCIMMIE, “ALFA & OMEGA”: LA TRACKLIST

  1. UH LALA
  2. AP ROYAL
  3. FAMIGLIA
  4. CRIMINAL
  5. GELUS E TE
  6. HAVANA
  7. ALFA & OMEGA
  8. SAYAN
  9. CUBAN LINK
  10. 2 FRAT
  11. LIBERO DA ME
  12. ANIMA

 

