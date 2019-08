E’ uscito il nuovo singolo de Le Ore Ci Metti il resto. Il duo ha partecipato lo scorso mese di dicembre a Sanremo Giovani (Qui la nostra videointervista) e si è messo in luce proponendo un progetto multicanale che oltre alla musica abbracciava anche diverse altre forme di comunicazione.

Ci metti il resto è un brano dal sapore differente rispetto ai pezzi che Le Ore hanno proposto finora. Un sound malinconico con un testo diretto e intenso, in cui la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo pone l’accento su ogni sfumatura.

Il produttore Nardelli ha immaginato il singolo de Le Ore Ci Metti il Resto come una collaborazione immaginaria e utopistica tra Lucio Battisti e Frank Ocean.

https://open.spotify.com/album/2BFP0xw8zyibBZwQTxf699

Francesco e Matteo considerano il nuovo singolo come la prima pagina di un nuovo capitolo.

“Negli ultimi mesi abbiamo scritto tanto e continuiamo a farlo, sentiamo che le canzoni che nascono siano più efficaci di una fotografia per ricordare come siamo in un determinato momento. ‘Ci Metti Il Resto’ è nata così, scrivendo liberamente e sinceramente testo e melodia su una base che Matteo aveva creato la notte prima. Finita la stesura riascoltarla ci ha toccato dentro, un po’ per il testo, un po’ per il mondo che ricreava, un po’ per tutto il resto, sembrava proprio dire “LE ORE in questo momento sono questo”. Non abbiamo resistito e nel giro di una settimana l’abbiamo prodotta, registrata, cantata e gli abbiamo regalato un videoclip che riflettesse la spontaneità della canzone stessa. Sentiamo che questo è un nuovo capitolo per noi, come detto in precedenza, la sensazione è quella di chi non sarebbe com’è senza “il resto” attorno, come se esperienze e persone incontrate nella vita (e nell’ultimo anno) ci avessero fatto riflettere ancora di più su cosa fossimo. E allora noi siamo noi, siamo quello che scriviamo, non conosciamo modi più onesti e sinceri per raccontarci, ma saremmo ben poco se non ci fosse il resto, anche quello che può aver fatto male, c’è da dire grazie anche a quello o, forse, soprattutto.”

LE ORE CI METTI IL RESTO – IL TESTO

Testo e Musica di Francesco Facchinetti e Matteo Ieva

E te che nemmeno fumi

eppure ti piace l’odore

di questo fumo che copre la gente

e tutto il suo rumore

Ho sentito dire che una volta

un saggio disse nulla…

Ma quanto è saggio non dire nulla?!

Ma che spettacolo

sta cosa che non sai cantare

Ti prego balla, sbaglia,

cadi e lasciati guardare

Se questa vita è una canzone

io ci metto il testo

ma non t’accorgi che invece

tu ci metti tutto il resto.

Io penso a sopravvivere

e tu ci metti tutto il resto

non c’è niente da ridere

però non fa più male adesso

Forse ho imparato a scrivere

e tu c’hai messo tutto

il resto il resto adesso ha un senso.

Ora non mi fiderei

di chi non parla mai da solo

ci sono giorni che mi serve

per capire io chi sono

e altre volte è necessario

per capire dove vado

Ma fino adesso dov’è che andavo?

Se questa vita è una canzone

io ci metto il testo

ma non t’accorgi che invece

tu ci metti tutto il resto

Io penso a sopravvivere

e tu ci metti tutto il resto

non c’è niente da ridere

però non fa più male adesso

Forse ho imparato a scrivere

e tu c’hai messo tutto il resto

il resto adesso ha un senso.

C’è un nesso tra

ciò che non dico

e ciò che penso

questa vita ha un senso

ma forse lo invertivo

non avevo perso

mi ero solo perso.

Son giorni che non esco

ceno troppo presto

o pranzo troppo tardi, non so

Sta vita è diventata un testo

e tu c’hai messo tutto il resto.

Il resto adesso ha un senso