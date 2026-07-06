6 Luglio 2026
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6 Luglio 2026

Le-One, esce Raffaella Fico: il singolo dell’estate tra beat merengue e glamour

Fuori il 7 luglio per Epic/Sony, tra ritmi latini e l'immaginario glamour del titolo.

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Le-One, il rapper campano, nella foto promozionale del nuovo singolo Raffaella Fico
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Esce martedì 7 luglio Raffaella Fico (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Le-One, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il rapper campano affida a un beat merengue firmato dal producer Higashi il suo brano per l’estate 2026, costruito su viaggi, mare e serate tra Ibiza e Mykonos. Un pezzo pensato per i club e i lidi, che arriva mentre l’artista incassa due traguardi concreti: la selezione nel programma Amazon Music Breakthrough 2026 e il disco d’oro per Nun è over.

Il titolo prosegue una strategia ormai riconoscibile. Dopo Yamal, Diego e Berlusconi, Le-One sceglie ancora il nome di un personaggio noto come insegna di un immaginario preciso: qui il richiamo alla showgirl serve a evocare fascino, lusso e glamour, non a raccontare la persona. È un marchio di fabbrica che trasforma il titolo stesso in un gancio, prima ancora dell’ascolto.

La produzione è il dato che pesa di più. Il beat merengue affidato a Higashi, producer legato a BabyGang secondo quanto dichiarato dall’etichetta, sposta Le-One su ritmi caldi e latini, distanti dal rap melodico napoletano dei suoi esordi. Una scelta che punta dritta al tormentone, con un ritornello costruito per restare in testa al primo ascolto.

Chi è Le-One

Le-One, nome d’arte di Gaetano Di Maio, è un rapper campano classe 2003 di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Si avvicina alla cultura urbana attraverso i graffiti e lo skateboard, prima di dedicarsi al rap: scrive i suoi primi testi a tredici anni, su una spiaggia del Cilento. La svolta arriva con Addo staje, hit in napoletano certificata disco di platino, che lo impone tra i nomi caldi della nuova scena campana.

Da lì la sua corsa non si ferma. Dopo Amo amo amo e la collaborazione Tutt’ok con El Chapo Junior e Christian Liguori, a ottobre 2024 pubblica Nun è over, certificato disco d’oro. Nel 2025 anticipa il primo progetto discografico Nessuno (uscito ad aprile) con i singoli Parente e Ghetto story, poi arriva l’estate di Yamal, hit ispirata al giovane fenomeno del calcio e certificata disco d’oro, e chiude l’anno con Diego, dedicata a Maradona. Nel 2026 pubblica Le parole che non ti ho detto e Berlusconi, fino a questa nuova uscita estiva. Oggi conta oltre un milione di ascoltatori mensili su Spotify.

Aggiorneremo questo articolo con il testo e il significato di Raffaella Fico al momento dell’uscita del brano.

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