Nuovi vesti, sonori e non, per il ritorno de Le Deva con “GiuraGiuda”

Le Deva Giuragiuda testo e significato del nuovo singolo del quartetto tutto al femminile del pop italiano.

Laura Bono, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana, ovvero Le Deva, mancavano dal mercato discografico da un po’ di tempo. Per la precisione da ottobre del 2020, mese in cui pubblicarono il brano Brillare da sola. Nel 2021 sono state ospiti di Orietta Berti nella serata delle cover al Festival di Sanremo salendo sul podio con l’interpretazione a cinque di Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

Ora, in attesa di notizie sul secondo disco del gruppo, è tempo di nuova musica.

Le Deva Giuragiuda significato

Questo nuovo singolo viene presentato come un inno femminista che rivendica la forza delle donne che subiscono inganni e tradimenti ed è fuori sulle piattaforme digitali dal 31 maggio.

Ecco come Verdiana Zangaro parla di questo brano scritto da lei insieme a Pasquale Chiavaro, Marco Rettani, Valerio Polverino e prodotto da Dangelo…

Quando il sonno si rompe scrivo e attraverso le canzoni l’inquietudine cambia forma. Qualcosa di profondamente tuo diventa suo, loro, nostro e quel flusso sul quale è cucito quel sentire comune inizia a pesare di meno.

Giura Giuda è un frammento di quel buio che è diventato il mio inchiostro, per raccontare che il coraggio è vero solo nelle ore più scure della notte, quando le maschere degli uomini si ammassano sul comodino. È la storia dell’ennesima maschera, che ha lo stesso retrogusto amaro di quelle che ti facevano piangere nei bagni delle feste a 20 anni ma con un epilogo diverso, perché ciò che accade non cambia la cassa di risonanza del nostro cuore ma ne modifica le reazioni.

Insomma, la canzone di chi nel male, mi ha fatto bene.

GiuraGiudapreannuncia un nuovo percorso per Le Deva con sonorità elettro-pop e con una nuova immagine coraggiosa e sfrontata.

Le deva Giuragiuda testo e audio

Parlami mentre ti guardo

e ti ricordo i nodi che scioglievi

che devi fare ai miei capelli neri

Io mi ricordo di noi

non è come dicevo

mi ci porti davvero

vieni prendi la metro

spostiamoci verso qualcosa di serio

migliorami il cielo

so che si può

lo so che si può

lo so che si può

Che me ne faccio di sta luna, luna, luna

tu mi guardavi e non c’era nessuna luna

so che hai consumato puma, puma e giura

triste mi baciavi, giura Giuda

E adesso che non ci vedo come la fortuna

che mi hai preso pure gli occhi per sta stanza buia

che hai cercato di passarmi anche la tua paura

per essere te giura Giuda

Tu mi ricordi i miei vent’anni

mille promesse, ti portavi avanti

se mi fidavo piangevano i bagni

vinili importanti facevamo i grandi

vinili nelle cose importanti facevamo i grandi, facevamo i grandi

E guarda dove hai posato i miei passi

dietro ferite che nemmeno guardi

per colpa nostra tu che davi agli altri

ma un po’ mi somigliano nei tratti

darling

Che me ne faccio di sta luna, luna, luna

tu mi guardavi e non c’era nessuna luna

so che hai consumato fumo, puma, giura

tu se mi baciavi, giura Giuda

E adesso che non ci vedo come la fortuna

che mi hai preso pure gli occhi per sta stanza buia

che hai cercato di passarmi anche la tua paura

per essere te giura Giuda

Ehi dimmi se punteresti tutto su di noi

tu ridi ma cambierai i miei giorni con i tuoi

e dimmi se punteresti tutto su di noi

tu ridi ma cambierai i miei giorni con i tuoi

Che me ne faccio di sta luna, luna, luna

tu mi guardavi e non c’era nessuna luna

so che hai consumato fumo, puma, giura

triste mi baciavi, giura Giuda

E adesso che non ci vedo come la fortuna

che mi hai preso pure gli occhi per sta stanza buia

che hai cercato di passarmi anche la tua paura

per essere te giura giuda