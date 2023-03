Le Deva premiate per il brano più adatto all’Eurovision, ripartono in tre con il video “Fiori su Marte”

Domani, venerdì 31 marzo, uscirà il videoclip ufficiale di Fiori su Marte, l’ultimo singolo lanciato da Le Deva. Oggi lo potete trovare in anteprima esclusiva qui su All Music Italia.

Questo brano, scritto da Verdiana insieme a Marcio e Marco Rettani, rappresenta un nuovo punto di partenza importante per il gruppo pop tutto al femminile. Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro ripartono da tre dopo aver salutato la compagna di viaggio Laura Bono, tornata alla carriera da solista. E ripartono con uno dei brani più centrati nella loro discografia.

Con Fiori su Marte le ragazze hanno partecipato ad Una Voce per San Marino, sfiorando la vittoria classificandosi al secondo posto. Hanno però portato a casa un premio importantissimo in ottica di Eurovision.

Le Deva hanno infatti vinto il premio “OGAE Italy” per il brano più eurovisivo tra quelli in gara. Un premio importante visto che viene assegnato dal sito OGAE Italy che riunisce tutti i numerosi fan dell’Eurovision Song Contest.

Questo riconoscimento arriva tra l’altro dopo la vittoria al Kenga Magjike, il più importante Festival musicale dell’Albania.

In occasione di questa anteprima abbiamo chiesto alle tre componenti de Le Deva, di raccontarci cosa rappresenta per loro Fiori su Marte.

Greta Manuzi

“Dopo la vittoria del festival Kenga Magjike in Albania, sentivamo la necessità di ripartire e abbiamo deciso di dare il via a questo nuovo percorso con un brano che avevamo nel cassetto da tempo. Per me ‘Fiori su Marte’ va toccare delle corde molto sensibili nel profondo del mio cuore e le fa vibrare, sono molto legata a questo brano tanto che mi fa commuovere ogni volta che la canto. Il pezzo parla di un amore incompiuto: a volte l’amore ci fa soffrire ma senza amore non potremmo vivere. L’amore è per me una fonte di vita, mi piace pensare che anche il fiore più bello e più forte di tutti senza l’acqua non può continuare a vivere. “

Roberta Pompa

“In questo lungo viaggio chiamato Le Deva sono cresciuta molto, ho imparato tante cose, sono grata di questa condivisione continua che c’è ormai tra me, Greta e Verdiana. Per me noi tre siamo sorelle, una famiglia, una entità ormai unica e indivisibile. Dopo la vittoria in Albania abbiamo ritrovato una nuova energia e la voglia di stare di nuovo insieme sul palco. Prima l’Albania e poi San Marino ci hanno dato una nuova linfa vitale e ci ha donato nuovamente la voglia di rimetterci in gioco. È un percorso in salita ma sappiamo quanto valiamo e conosciamo l’unicità del nostro progetto. Il secondo posto di San Marino non è per noi una sconfitta, infatti, anzi è stata proprio la scossa che ci ha riportato alla vita.“

Verdiana Zangaro

“Ho scritto questa canzone insieme a Marcio e Marco Rettani, punto fermo del progetto Le Deva. L’esperienza di San Marino rientra nel bagaglio di emozioni forti vissute sulla pelle mia e delle mie compagne. Siamo state su un palco importante che ci ha dato una nuova vita, come dicono anche Roberta e Greta. Durante l’esibizione ci siamo sentite una cosa sola, legate da una linea invisibile. Esibirci ci ha dato anche la spinta e l’energia di voler tornare a suonare dal vivo e speriamo di farlo presto. Adesso siamo molto più consapevoli di cosa vogliamo e di dove vogliamo arrivare.“

Le Deva Fiori su marte il video

Il videoclip del nuovo singolo, fuori per Dischi dei Sognatori con distribuzione Ada Music Italy, è stato diretto da Mauro Russo. Al suo interno vengono rappresentate le varie sfaccettature dell’amore, un sentimento che può essere carnale e sensuale, ma anche struggente, infedele e doloroso… almeno fino alla rinascita che spesso arriva con un nuovo sentimento.

Tutti i volti dell’amore sono raffigurati nel video attraverso l’utilizzo di rose di diverso colore: la rosa rossa è infatti il simbolo dell’amore passionale, quella rosa è legata all’amore nel senso largo del termine; la rosa bianca simbolizza purezza e cortesia. Infine, quella gialla ha una duplice interpretazione: per alcuni è il sole in casa, per tradizione antica invece è la rappresentazione del tradimento.

L’allestimento floreale è stato realizzato da Au Nom de la Rose, azienda leader milanese nel settore. Ecco a seguire il videoclip ufficiale del brano in anteprima oggi per All Music Italia.