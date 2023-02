Le Deva arrivano in finale a “Una voce per San Marino 2023” con “Fiori su Marte”

Le Deva I Fiori su Marte testo e significato del brano presentato dal trio vocale tutto al femminile a Una voce per San Marino 2023.

Dopo che Laura Bono ha scelto di lasciare il gruppo per riprendere la carriera da solista Le Deva ripartono con una formazione a tre formata da Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro. E il primo singolo in trio si intitola Fiori su Marte.

Nel nuovo singolo, fuori da venerdì 24 febbraio per Dischi dei Sognatori con distribuzione ADA Music Italy, le tre ragazze raccontano di un amore finito, uno di quegli amori che ti restano addosso al punto che ancora dopo diverso tempo la voce, nel parlarne, ti si spezza.

Con questo brano Le Deva hanno partecipato a Una voce per San Marino 2023 passando prima in semifinale e poi, il 21 febbraio accedendo direttamente alla finale che si svolgerà il 25 dello stesso mese. 22 artisti si contenderanno la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest.

Le Deva fiori su marte testo

So che non ti diverti

che hai il veleno tra i denti

che mi cerchi su Netflix

che colori i tuoi spettri

ma di cosa ti penti

non ci siamo mai persi

e negli occhi tuoi verdi

le parole diventano testi

e ridevi e ridevi e fingevi e fingevi

annegavi sorrisi per restare in piedi

E mi spezza la voce quando parlo di te

mi si spezza la voce

e lo sai

che da quando ti ho perso le stelle mi sembrano altre

mi chiedevi chissà se ci crescono i fiori su Marte

e lo sai mi si spezza la voce

quando parlo di te

Mille sbalzi umore, salti sempre avanti

cieli grigi ti strofini e non ti tagli

apposta solo per guardarmi

perdo voce e sangue ma non sai ascoltarmi

Ti ricordi l’inverni, i posti ai concerti

teniamoci stretti

come scontrini in tasca poi ci siamo persi

e ridevi e ridevi e credevi e credevi

di essere il mare ma eri i miei remi

E mi spezza la voce quando parlo di te

mi si spezza la voce

e lo sai

che da quando le stelle mi sembrano altre

mi chiedevi chissà se ci crescono i fiori su Marte

e lo sai

E mi spezza la voce quando parlo di te

mi si spezza la voce

e lo sai

non ti uccide il coraggio di avermi messo da parte

e ora penso che no, non ci crescono i fiori su Marte

e lo sai

io ora penso che no, non ci crescono i fiori su Marte

i fiori su Marte lasciamoli all’arte

che a cambiare le carte mi hai messo da parte

i fiori su Marte, come Apollo e Daphne

nonostante le frecce sto dalla tua parte

sto dalla tua parte, sto dalla tua parte

sto dalla tua parte, sto dalla tua parte

E mi spezza la voce quando parlo di te

mi si spezza la voce

che da quando ti ho visto le stelle sembrano tante

mi chiedevi chissà se ci crescono i fiori su Marte

E lo sai

che mi si spezza la voce quando canto di te

mi si spezza la voce

e lo sai

non ti uccide il coraggio di avermi messo da parte

e ora penso che no, non ci crescono i fiori su Marte

e mi si spezza la voce quando parlo di te