È disponibile su tutte le piattaforme digitali Le bambine (Original Motion Picture Soundtrack), la colonna sonora originale del film diretto da Valentina e Nicole Bertani. La soundtrack è firmata da Lorenzo Confetta con la partecipazione dei Golden Rain.

Dopo l’uscita nelle sale e il percorso nei festival, che ha portato il film a ottenere diversi riconoscimenti in Italia e all’estero, la pubblicazione della colonna sonora permette di entrare nuovamente nell’universo emotivo dell’opera, in cui musica e sound design diventano parte integrante del racconto. In questo modo, il suono di un’estate del 1997, tra immaginazione, paure e desideri infantili, continua a vivere anche oltre il film.

La colonna sonora di “Le Bambine” dà voce ai ricordi e alle paure dell’infanzia

Ambientato nell’estate del 1997, il film racconta il mondo di Linda, Azzurra e Marta attraverso una precisa identità sonora che richiama gli anni Novanta senza cedere alla semplice nostalgia. La musica non si limita ad accompagnare le immagini, ma contribuisce a costruire emozioni, tensioni e stati d’animo.

Per Lorenzo Confetta, il suono diventa uno strumento narrativo capace di rappresentare personaggi, luoghi e trasformazioni interiori. Ogni protagonista possiede una propria dimensione musicale, mentre le figure adulte vengono accompagnate da sonorità più inquietanti e perturbanti.

“Il suono voleva rappresentare i personaggi, i luoghi e un’intera stagione della vita, di un’estate traumatica raccontando la ricerca della felicità e della crescita attraverso il dolore e la fantasia”, spiega il compositore.

quando il sound design diventa racconto

Uno degli aspetti più particolari del progetto è l’attenzione dedicata ai dettagli sonori. Elementi apparentemente marginali, come il ronzio delle zanzare, assumono un preciso valore drammaturgico e contribuiscono a definire l’atmosfera del film.

Allo stesso modo, le sonorità hardcore e i richiami alla cultura rave degli anni Novanta diventano parte del linguaggio narrativo, evocando un’epoca e accompagnando il percorso emotivo delle protagoniste.

La colonna sonora nasce infatti da un continuo dialogo tra composizione musicale, montaggio sonoro e sound design, fino a trasformarsi in un’unica esperienza narrativa.

I Golden Rain firmano il lato più inquieto del film

Accanto alle composizioni originali di Lorenzo Confetta trovano spazio i Golden Rain, protagonisti di alcuni dei momenti più intensi di Le Bambine.

Il duo porta nel film sonorità sospese tra elettronica, dream pop e suggestioni barocche, contribuendo a definire il lato più enigmatico e perturbante dell’opera.

Alla realizzazione del progetto hanno inoltre partecipato numerosi musicisti e professionisti del suono, tra cui Sara Ardizzoni, Roberto Vernetti, Luca Antolini, Riccardo Nanni, Martina Lusetti, Arianna Ferrari, Riccardo Cimino, Daniele Bagnoli e Riccardo Studer.

Da Locarno ai festival italiani, il percorso di “Le Bambine”

Presentato come unico film italiano in concorso alla 78ª edizione del Festival di Locarno, Le Bambine ha ricevuto la Menzione Speciale della Giuria Giovani, avviando un percorso che lo ha portato a ottenere il Premio Giometti al Bellaria Film Festival, il riconoscimento WIFTMI – Women in Film, Television & Media Italia allo Sguardi Altrove Film Festival, il premio per il Miglior Film al Cinevasioni Edu, quello per la Migliore Opera Prima al B.A. Film Festival e la Menzione UCCA Cinema Giovani al Carbonia Film Festival.

La pubblicazione di Le bambine (Original Motion Picture Soundtrack) conferma così il ruolo centrale della musica all’interno del progetto cinematografico, dimostrando come una colonna sonora possa diventare parte essenziale dell’identità di un film e continuare a raccontarne le emozioni anche oltre le immagini.