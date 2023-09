“Castello di sabbia” di LDA è la sigla della seconda stagione di “DI4RI”

LDA Castello di sabbia testo e significato del nuovo singolo di Luca D’Alessio, brano che sarà la sigla della nuova stagione della serie Netflix “DI4ARI“.

Dopo averci raccontato con up tempo estivo, “Granita“, la fine di un amore LDA torna in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 8 settembre 2023 con un nuova canzone fuori per Columbia/Sony Music Italy.

Tra loro nei giorni scorsi sono uscite delle indiscrezioni su una possibile partecipazione di LDA, in coppia con l’amico Aka 7even, alla nuova edizione di Pechino Express (ne abbiamo parlato qui).

Secondo voci vicine agli artisti in realtà non è prevista nessuna partecipazione al programma. Torniamo quindi a parlare del nuovo singolo.

LDA CASTELLo DI SABBIA significato del brano

È iniziato il mese di settembre, quello che in molti associano alla fine dell’estate e, i più giovani, al ritorno a scuola.

Aver visto il mare riprendersi i castelli di sabbia che sono stati costruiti, e poi abbandonati, sulla spiaggia, crea una sensazione malinconia.

E da qui che parte il nuovo singolo di LDA, “Castello di sabbia“, canzone che come detto in apertura sarà la sigla della seconda stagione della serie Netflix “DI4RI” disponibile dal 14 settembre.

Per l’occasione nel giorno di uscita del brano, venerdì 8, LDA dalle ore 19.00 sarà protagonista di un appuntamento live su Tik Tok per svelare i retroscena della collaborazione con Netflix.

Ecco come Luca racconta questo nuovo brano:

“Le sonorità moderne di ‘Castello di sabbia’ sono la colonna sonora perfetta per la fine dell’estate, ma anche per i nuovi inizi.

Con l’inverno nel cuore chiedo di essere portato nel mio castello di sabbia, dove ho vissuto i momenti più felici. Risate e carezze, ma anche tante difficoltà, sono un mix perfetto per descrivere l’inizio di una nuova stagione.”

LDA CASTELLO DI SABBIA TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì 8 settembre