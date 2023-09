Pechino Express 2024, Aka 7even tra i possibili concorrenti con LDA (che annuncia un nuovo singolo)

A pochi mesi di distanza dalla messa in onda su Sky Uno, questa sera – martedì 5 settembre – la decima edizione di Pechino Express sbarcherà in chiaro, più precisamente su TV8, mentre iniziano già a circolare le prime indiscrezioni su quelli che saranno i concorrenti della prossima edizione, tra i quali spiccano i nomi di due ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, ovvero LDA e Aka 7even.

A rivelarlo è il giornalista Nicola Melillo su Anticipazionitv.it, dove si parla anche di una possibile partecipazione di Jake La Furia e dell’ex calciatore Nicola Ventola, anche se il nome del partner è al momento top secret.

Nel cast anche il comico e attore romano Enzo Salvi, che potrebbe prendere parte al programma insieme ad un amico sconosciuto ai telespettatori, mentre l’influencer, schermitrice ed ex concorrente del Grande Fratello Antonella Fiordelisi pare sia pronta ad intraprendere questo viaggio insieme al padre o ad una collega influencer.

Pechino Express 2024, tra i concorrenti… LDA e Aka 7even

Mentre sui social cresce l’entusiasmo per la possibile partecipazione dei due ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi alla prossima edizione di Pechino Express, LDA ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “Castello di sabbia“, che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 8 settembre.

Aka 7even, invece, è pronto per il gran finale del suo tour estivo, che questa sera lo vedrà esibirsi al Polo Culturale Ex Tabasso di Chieri, in provincia di Torino.