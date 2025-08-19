Lazza è pronto a pubblicare “J2”, seguito del mixtape del 2020? Gli indizi ci dicono di sì!

Nuovo album in arrivo per Lazza? Sarà J2, seguito del Mixtape del 2020?

Nelle ultime settimane il rapper sta alimentando la curiosità dei fan con indizi disseminati sui social e sul palco dei suoi concerti.

Lazza e gli indizi per “J2”

Tutto è iniziato con qualche storia criptica, poi con il colpo di scena a San Siro: il palco a forma di “J” e un gigantesco “2” nascosto agli occhi di molti, visibile soltanto dall’alto ma che non è di certo sfuggito al pubblico più attento.

Il rapper ha continuato a stuzzicare i fan anche nei live successivi. A Lecce, prima di lasciare il palco, ha detto: “Tenete gli occhi aperti, ci vediamo presto”, indicando il tatuaggio della “J” che ha sotto l’occhio e indicando un “2” con le dita. A Cinquale, invece, si è spinto oltre: “Chi c’era a San Siro già sa, tenete gli occhi aperti che il 2026 è vicino”.

Frasi che lasciano poco spazio ai dubbi: J2 sembra ormai una certezza, resta solo da capire quando arriverà.

Il mixtape J e l’importanza dei mixtape per Lazza

Pubblicato il 17 luglio 2020 per Universal, J è stato il terzo mixtape di Lazza, ma il primo arrivato dopo il successo. Precedentemente erano stati pubblicati Destiny Mixtape (2012) e K1 Mixtape (2014).

Con la certificazione doppio disco di platino, J ha consolidato il suo status di culto, distinguendosi per il ritorno al “rap duro”, lontano dalle regole del mercato discografico tradizionale.

Per Lazza, come per molti rapper, i mixtape rappresentano la libertà assoluta: la possibilità di esprimersi senza compromessi, sperimentando sonorità e scrittura senza i vincoli dell’industria mainstream. Un terreno che gli ha sempre permesso di riaffermare la sua identità più cruda e autentica.

Quanto manca a J2?

La domanda che rimbalza sui social e tra i fan è ormai una sola: quanto manca a J2? Se davvero il 2026 sarà l’anno del ritorno, il countdown è già iniziato. E conoscendo Lazza, di sicuro non sarà un ritorno in sordina.

Resta da capire anche chi sarà coinvolto in questo nuovo capitolo. Nel precedente, oltre allo stesso Lazza, comparivano come produttori Low Kidd, Drillionaire, Marvin Cruz, AXL Beats, Sick Luke e Andry the Hitmaker mentre erano stati coinvolti per i featuring Capo Plaza, Thasup, Pyrex, Emis Killa, Gemitaiz, Tony Effe, Geolier, Rondodasosa, Guè e Shiva. Chi ci sarà in J2?