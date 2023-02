Lazza infrange il record di Vasco Rossi: Sirio fa la storia della musica italiana moderna!

Lazza sta facendo la storia della musica italiana moderna con il suo Sirio.

Il disco, certificato la scorsa settimana con il quinto disco di platino per le oltre 250.000 copie/unità certificate, grazie alla partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2023 con Cenere è tornato la scorsa settimana alla numero #1 della classifica album FIMI, posizione confermata anche questa settimana.

Con questo risultato Lazza conquista il primato di permanenza alla numero uno della classifica FIMI/GfK. Sono infatti ben venti le settimane non consecutive in cui il suo disco ha occupato la prima posizione della classifica. Un risultato mai visto prima che gli permette di superare anche il primato di 19 settimane stabilito da Vasco Rossi nel 2011.

Sirio conta oltre 800 milioni di streaming online e il singolo Cenere, secondo classificato a Sanremo 2023, che si conferma al primo posto della classifica dei singoli FIMI/GfK e delle classifiche di Spotify e Apple Music. Attualmente Cenere conta oltre 20 milioni di streaming e sarà probabilmente certificato con il disco di platino già lunedì 20 febbraio, ad una settimana dalla fine del Festival.

Non c’è dubbio che Lazza stia rivoluzionando la musica italiana, dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di produrre brani che entrano nella mente e nel cuore del pubblico.

Grande attesa ovviamente per il tour, anzi, l’OUVER-TOUR, prodotto da Vivo Concerti e Next Show, che partirà ad aprile e che ha già fatto sold out nei principali palazzi dello sport di Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna, con una tappa anche all’arena di Verona.

A queste date seguiranno quelle dell’OUVERTOUR SUMMER 2023. Qui trovate tutti gli appuntamenti.

Foto di Andrea Bianchera