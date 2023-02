Classifiche di vendita FIMI settimana 7: invasione Sanremo 2023. Tutti i brani in Top 50. Lazza e Mengoni guidano i 18 in Top 20

Hit Parade – Classifica di vendita album, singoli e vinili FIMI… i più venduti nella settimana 7 del 2023.

Ecco le classifiche FIMI dal 10/02/2023 al 16/02/2023.

Sanremo 2023 invade le classifiche. Partiamo dagli album dove le canzoni sono state inserite negli ultimi lavori discografici degli artisti. Lazza resta stabile in vetta con Sirio, Marco Mengoni è alla #2 e chiude al terzo posto la compilation del Festival. Non afferra il podio Elodie che si ferma alla #4 con Ok. Respira.

Posizione numero #13 per il disco di Olly e numero #20 per Mostro di gIANMARIA. Da Sanremo troviamo anche il rientro del disco dei Coma_Cose alla #24. In attesa di un nuovo disco Mr. Rain viene riscoperto con i suoi vecchi album.

Dopo essere uscito dalla Top 100 rientra alla #56 l’ultimo album di Tiziano Ferro.

Sanremo 2023 invade la classifica dei singoli. Le prime 14 posizioni sono tutte occupate dai brani del Festival e, a differenza dello scorso anno, questa volta sono presenti in Top 50 tutte le canzoni.

Nei vinili, grazie all’ospitata a Sanremo, i Måneskin risalgono in prima posizione.

