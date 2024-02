L’attesa è finita… Lazza lancia la sua intensa “100 messaggi”

“100 messaggi“, il brano inedito di Lazza presentato per la prima volta dal palco del Festival di Sanremo 2024, è fuori in radio e digitale da martedì 27 febbraio per Island Records/Universal Music Italy.

Questa nuova canzone è stata cantata da Lazza durante la finale di Sanremo, poco prima del verdetto del vincitore.

Accompagnato al pianoforte del maestro Aleksander Zielinski vede ora la luce nella versione prodotta dallo stesso Lazza con Drillionaire e MILES.

In “100 MESSAGGI” si snodano le barre di Lazza, intense e cariche di tensione emotiva, che vanno ad intreccianrsi a una base dove il pianoforte regna sovrano nell’intro.

Un inizio delicato che poi esplode in un ritornello emotional, trafitto da bassi potenti ad amplificare il ritratto vivido degli stati altalenanti che accompagnano la fine di un rapporto.

Qui la copertina del brano.

Questa canzone segna una nuova tappa nel percorso artistico del rapper in attesa di notizie sul nuovo album, un progetto che seguirà il grandissimo successo di “Sirio“.

Foto di copertina di: BOGDAN ‘CHILLDAYS’ PLAKOV