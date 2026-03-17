LAZIOSound 2026 apre le iscrizioni: come funziona davvero il contest della Regione Lazio

In questa guida parliamo di LAZIOSound 2026, il contest promosso dalla Regione Lazio e dedicato agli artisti emergenti under 35 residenti o domiciliati sul territorio.
Le iscrizioni sono aperte dal 17 marzo 2026 e resteranno disponibili fino al 15 aprile 2026. Il progetto si sviluppa tra selezioni online, voto del pubblico, finali live nelle province del Lazio e una finalissima il 16 luglio 2026 al Castello di Santa Severa.
Il contest è aperto a solisti, band, compositori e producer e si articola in sei categorie, con una novità rilevante: l’ingresso della sezione Interpreti, dedicata a chi non scrive brani propri ma lavora sulla reinterpretazione.
Ma come funziona esattamente il concorso e cosa bisogna sapere prima di iscriversi?
Come analizziamo i concorsi musicali
Nel 2017 All Music Italia e Rockol hanno deciso di dedicare uno spazio ai concorsi musicali italiani che rispettano alcuni criteri fondamentali di trasparenza, con l’obiettivo di aiutare gli artisti emergenti a orientarsi tra le molte iniziative presenti nel nostro Paese.
Per essere presi in considerazione nelle nostre guide, i contest devono rispettare alcune condizioni chiare per i partecipanti:
- giurie dichiarate o comunque identificabili;
- regolamenti pubblici e consultabili prima dell’iscrizione;
- premi verificabili indicati nel bando.
In questa guida analizziamo quindi il regolamento di LAZIOSound 2026 per capire come funziona il contest e quali aspetti è importante conoscere prima di partecipare.
Chi può partecipare a LAZIOSound 2026
Il contest è aperto a artisti solisti, band, cantanti, compositori e producer tra i 14 e i 35 anni non compiuti, residenti o domiciliati nella Regione Lazio.
Le categorie previste sono sei:
- Jazz
- Urban
- Cantautorato
- Classica
- Elettronica
- Interpreti
È generalmente richiesto un brano originale, con alcune eccezioni: repertorio ammesso per la classica, remix per l’elettronica e, nel caso degli interpreti, esecuzione di brani di altri autori.
Documenti e materiali richiesti
Per partecipare è necessario compilare il form online e presentare:
- biografia dell’artista o della band;
- crediti completi dei partecipanti;
- link a un brano caricato su SoundCloud;
- eventuale video (YouTube o Vevo);
- autorizzazione per minorenni.
Costi da sostenere
- Iscrizione: gratuita.
- Partecipazione: non sono previsti compensi per gli artisti.
- Live e premi: spese di viaggio, vitto e alloggio coperte dall’organizzazione nei casi previsti.
LAZIOSound 2026 – Come funziona il contest
Il percorso si articola in quattro fasi:
- Iscrizione online: fino al 15 aprile 2026;
- Preselezione: scelta di 10 artisti per categoria da parte della giuria;
- Voto pubblico: selezione dei 5 finalisti (70% giuria, 30% pubblico);
- Finali live e finalissima: eventi dal vivo tra maggio e luglio con proclamazione del vincitore.
La selezione è affidata a una giuria composta, tra gli altri, da Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Federica Gentile, Briga, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi.
Premi in palio
I vincitori di categoria ricevono un pacchetto di supporto artistico che include:
- produzione di un singolo;
- realizzazione di un videoclip;
- promozione e ufficio stampa;
- distribuzione digitale;
- partecipazione a LAZIOSound Campus;
- esibizioni live in eventi e festival.
Per la categoria Classica è prevista una borsa di studio da 1.500 euro. Il vincitore assoluto ottiene la produzione di un album e un periodo di promozione dedicato.
Cose da sapere prima di iscriversi
Il regolamento prevede alcune condizioni da valutare con attenzione:
- Licenza d’uso: le opere possono essere utilizzate per finalità promozionali del progetto;
- Diritti: i diritti d’autore restano agli artisti, salvo accordi sulle produzioni;
- Uso immagine: autorizzazione per comunicazione e promozione;
- Assenza compensi: la partecipazione non è retribuita;
- Responsabilità diritti: eventuali violazioni restano a carico degli artisti.
Nel complesso il regolamento è in linea con altri contest istituzionali: non emergono particolari criticità, ma è importante essere consapevoli che si tratta di un percorso di visibilità e formazione.
Per informazioni
Sito ufficiale: laziosound.regione.lazio.it
Email: info@theopenstage.it
Bando: disponibile sul sito ufficiale