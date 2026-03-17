17 Marzo 2026
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17 Marzo 2026

LAZIOSound 2026 apre le iscrizioni: come funziona davvero il contest della Regione Lazio

Dalla nuova categoria Interpreti ai premi in produzione e promozione: scopriamo il bando per under 35 residenti o domiciliati nel Lazio.

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LAZIOSound 2026 apre le iscrizioni al contest per artisti emergenti del Lazio
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In questa guida parliamo di LAZIOSound 2026, il contest promosso dalla Regione Lazio e dedicato agli artisti emergenti under 35 residenti o domiciliati sul territorio.

Le iscrizioni sono aperte dal 17 marzo 2026 e resteranno disponibili fino al 15 aprile 2026. Il progetto si sviluppa tra selezioni online, voto del pubblico, finali live nelle province del Lazio e una finalissima il 16 luglio 2026 al Castello di Santa Severa.

Il contest è aperto a solisti, band, compositori e producer e si articola in sei categorie, con una novità rilevante: l’ingresso della sezione Interpreti, dedicata a chi non scrive brani propri ma lavora sulla reinterpretazione.

Ma come funziona esattamente il concorso e cosa bisogna sapere prima di iscriversi?

Come analizziamo i concorsi musicali

Nel 2017 All Music Italia e Rockol hanno deciso di dedicare uno spazio ai concorsi musicali italiani che rispettano alcuni criteri fondamentali di trasparenza, con l’obiettivo di aiutare gli artisti emergenti a orientarsi tra le molte iniziative presenti nel nostro Paese.

Per essere presi in considerazione nelle nostre guide, i contest devono rispettare alcune condizioni chiare per i partecipanti:

  • giurie dichiarate o comunque identificabili;
  • regolamenti pubblici e consultabili prima dell’iscrizione;
  • premi verificabili indicati nel bando.

In questa guida analizziamo quindi il regolamento di LAZIOSound 2026 per capire come funziona il contest e quali aspetti è importante conoscere prima di partecipare.

Chi può partecipare a LAZIOSound 2026

Il contest è aperto a artisti solisti, band, cantanti, compositori e producer tra i 14 e i 35 anni non compiuti, residenti o domiciliati nella Regione Lazio.

Le categorie previste sono sei:

  • Jazz
  • Urban
  • Cantautorato
  • Classica
  • Elettronica
  • Interpreti

È generalmente richiesto un brano originale, con alcune eccezioni: repertorio ammesso per la classica, remix per l’elettronica e, nel caso degli interpreti, esecuzione di brani di altri autori.

Documenti e materiali richiesti

Per partecipare è necessario compilare il form online e presentare:

  • biografia dell’artista o della band;
  • crediti completi dei partecipanti;
  • link a un brano caricato su SoundCloud;
  • eventuale video (YouTube o Vevo);
  • autorizzazione per minorenni.

Costi da sostenere

  • Iscrizione: gratuita.
  • Partecipazione: non sono previsti compensi per gli artisti.
  • Live e premi: spese di viaggio, vitto e alloggio coperte dall’organizzazione nei casi previsti.

LAZIOSound 2026 – Come funziona il contest

Il percorso si articola in quattro fasi:

  • Iscrizione online: fino al 15 aprile 2026;
  • Preselezione: scelta di 10 artisti per categoria da parte della giuria;
  • Voto pubblico: selezione dei 5 finalisti (70% giuria, 30% pubblico);
  • Finali live e finalissima: eventi dal vivo tra maggio e luglio con proclamazione del vincitore.

La selezione è affidata a una giuria composta, tra gli altri, da Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Federica Gentile, Briga, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi.

Premi in palio

I vincitori di categoria ricevono un pacchetto di supporto artistico che include:

  • produzione di un singolo;
  • realizzazione di un videoclip;
  • promozione e ufficio stampa;
  • distribuzione digitale;
  • partecipazione a LAZIOSound Campus;
  • esibizioni live in eventi e festival.

Per la categoria Classica è prevista una borsa di studio da 1.500 euro. Il vincitore assoluto ottiene la produzione di un album e un periodo di promozione dedicato.

Cose da sapere prima di iscriversi

Il regolamento prevede alcune condizioni da valutare con attenzione:

  • Licenza d’uso: le opere possono essere utilizzate per finalità promozionali del progetto;
  • Diritti: i diritti d’autore restano agli artisti, salvo accordi sulle produzioni;
  • Uso immagine: autorizzazione per comunicazione e promozione;
  • Assenza compensi: la partecipazione non è retribuita;
  • Responsabilità diritti: eventuali violazioni restano a carico degli artisti.

Nel complesso il regolamento è in linea con altri contest istituzionali: non emergono particolari criticità, ma è importante essere consapevoli che si tratta di un percorso di visibilità e formazione.

Per informazioni

Sito ufficiale: laziosound.regione.lazio.it

Email: info@theopenstage.it

Bando: disponibile sul sito ufficiale

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