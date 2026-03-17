LAZIOSound 2026 apre le iscrizioni: come funziona davvero il contest della Regione Lazio

In questa guida parliamo di LAZIOSound 2026, il contest promosso dalla Regione Lazio e dedicato agli artisti emergenti under 35 residenti o domiciliati sul territorio.

Le iscrizioni sono aperte dal 17 marzo 2026 e resteranno disponibili fino al 15 aprile 2026. Il progetto si sviluppa tra selezioni online, voto del pubblico, finali live nelle province del Lazio e una finalissima il 16 luglio 2026 al Castello di Santa Severa.

Il contest è aperto a solisti, band, compositori e producer e si articola in sei categorie, con una novità rilevante: l’ingresso della sezione Interpreti, dedicata a chi non scrive brani propri ma lavora sulla reinterpretazione.

Ma come funziona esattamente il concorso e cosa bisogna sapere prima di iscriversi?

Come analizziamo i concorsi musicali

Nel 2017 All Music Italia e Rockol hanno deciso di dedicare uno spazio ai concorsi musicali italiani che rispettano alcuni criteri fondamentali di trasparenza, con l’obiettivo di aiutare gli artisti emergenti a orientarsi tra le molte iniziative presenti nel nostro Paese.

Per essere presi in considerazione nelle nostre guide, i contest devono rispettare alcune condizioni chiare per i partecipanti:

giurie dichiarate o comunque identificabili;

o comunque identificabili; regolamenti pubblici e consultabili prima dell’iscrizione;

prima dell’iscrizione; premi verificabili indicati nel bando.

In questa guida analizziamo quindi il regolamento di LAZIOSound 2026 per capire come funziona il contest e quali aspetti è importante conoscere prima di partecipare.

Chi può partecipare a LAZIOSound 2026

Il contest è aperto a artisti solisti, band, cantanti, compositori e producer tra i 14 e i 35 anni non compiuti, residenti o domiciliati nella Regione Lazio.

Le categorie previste sono sei:

Jazz

Urban

Cantautorato

Classica

Elettronica

Interpreti

È generalmente richiesto un brano originale, con alcune eccezioni: repertorio ammesso per la classica, remix per l’elettronica e, nel caso degli interpreti, esecuzione di brani di altri autori.

Documenti e materiali richiesti

Per partecipare è necessario compilare il form online e presentare:

biografia dell’artista o della band;

dell’artista o della band; crediti completi dei partecipanti;

dei partecipanti; link a un brano caricato su SoundCloud;

caricato su SoundCloud; eventuale video (YouTube o Vevo);

(YouTube o Vevo); autorizzazione per minorenni.

Costi da sostenere

Iscrizione: gratuita.

gratuita. Partecipazione: non sono previsti compensi per gli artisti.

non sono previsti compensi per gli artisti. Live e premi: spese di viaggio, vitto e alloggio coperte dall’organizzazione nei casi previsti.

LAZIOSound 2026 – Come funziona il contest

Il percorso si articola in quattro fasi:

Iscrizione online : fino al 15 aprile 2026;

: fino al 15 aprile 2026; Preselezione : scelta di 10 artisti per categoria da parte della giuria;

: scelta di 10 artisti per categoria da parte della giuria; Voto pubblico : selezione dei 5 finalisti (70% giuria, 30% pubblico);

: selezione dei 5 finalisti (70% giuria, 30% pubblico); Finali live e finalissima: eventi dal vivo tra maggio e luglio con proclamazione del vincitore.

La selezione è affidata a una giuria composta, tra gli altri, da Paolo Vita, Sergio Cammariere, Maurizio Fabrizio, Federica Gentile, Briga, Stefano Di Battista, Andrea Esu e Domenico Turi.

Premi in palio

I vincitori di categoria ricevono un pacchetto di supporto artistico che include:

produzione di un singolo ;

; realizzazione di un videoclip ;

; promozione e ufficio stampa ;

; distribuzione digitale ;

; partecipazione a LAZIOSound Campus ;

; esibizioni live in eventi e festival.

Per la categoria Classica è prevista una borsa di studio da 1.500 euro. Il vincitore assoluto ottiene la produzione di un album e un periodo di promozione dedicato.

Cose da sapere prima di iscriversi

Il regolamento prevede alcune condizioni da valutare con attenzione:

Licenza d’uso: le opere possono essere utilizzate per finalità promozionali del progetto;

le opere possono essere utilizzate per finalità promozionali del progetto; Diritti: i diritti d’autore restano agli artisti, salvo accordi sulle produzioni;

i diritti d’autore restano agli artisti, salvo accordi sulle produzioni; Uso immagine: autorizzazione per comunicazione e promozione;

autorizzazione per comunicazione e promozione; Assenza compensi: la partecipazione non è retribuita;

la partecipazione non è retribuita; Responsabilità diritti: eventuali violazioni restano a carico degli artisti.

Nel complesso il regolamento è in linea con altri contest istituzionali: non emergono particolari criticità, ma è importante essere consapevoli che si tratta di un percorso di visibilità e formazione.

Per informazioni

Sito ufficiale: laziosound.regione.lazio.it

Email: info@theopenstage.it

Bando: disponibile sul sito ufficiale