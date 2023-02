Laura Pausini: New York, Madrid e Milano. Tre città e una data, il 27 febbraio, per festeggiare i 30 anni di carriera

Mancano 25 giorni alla data X per i fan da tutto il mondo di Laura Pausini. Parliamo ovviamente del 27 febbraio, giorno in cui la cantante festeggerò 30 anni esatti da quando cantò per la prima volta La Solitudine sul palco del Festival di Sanremo dando il via ufficialmente alla sua carriera.

Nelle scorse settimane la cantante ha iniziato a preparare il terreno per il suo ritorno. Il 2023 infatti rappresenta un punto e a capo nella sua carriera. Prima i festeggiamenti per i 30 anni di carriera e quindi subito partirà una nuova era che la vedrà tornare live quest’estate nelle piazze italiane (vedi qui), lanciare ancora prima il nuovo singolo e, entro la fine dell’anno, pubblicare il primo disco di inediti dal 2018, anno dell’uscita di Fatti sentire, ad oggi.

Ad oggi ancora non è noto cosa succederà il 27 febbraio 2023 anche se sappiamo che sarà qualcosa di mai realizzato prima e, dall’ultimo post, che coinvolgerà tre città che nel corso della sua carriera hanno accolto Laura Pausini: New York, Madrid e Milano.

Queste le parole postate dalla cantante su Instagram, parole accompagnate da una foto in cui la famosa giacca scura con i bottoni dorati usata a Sanremo nel 1993 è appoggiata all’asta di un microfono…

7.02.23: il nostro giorno, la nostra festa, il mio regalo per voi!

NEW YORK, MADRID, MILANO.

Cosa succederà?

Keep Calm and SAVE THE DATES (no, il plurale non è un errore, capirete presto perché… 😍)

#Laura30

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni, probabilmente dopo la settimana del Festival di Sanremo, per sapere cosa la Pausini ha ideato questa volta.