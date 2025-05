Il messaggio di Laura Pausini per Damiano David: “Sei un italiano giovane che dimostra talento e disciplina”

Le parole di Laura Pausini per Damiano David dopo il suo debutto da solista.

Il 16 maggio 2025 è uscito FUNNY little FEARS, il primo album da solista di Damiano David, frontman dei Måneskin. So tratta diUì un disco nato con l’ambizione di parlare non solo al pubblico italiano, ma a quello globale.

Tra i tanti messaggi arrivati all’artista in queste ore, ce n’è uno particolarmente significativo che è comparso tra i commenti sui social: quello di Laura Pausini.

Laura Pausini e il messaggio di supporto per Damiano David

La cantante, da oltre trent’anni icona della musica italiana nel mondo e amatissima in particolare nell’America Latina (dove è considerata quasi una “local artist”), ha voluto pubblicamente manifestare il suo sostegno a Damiano.

Non è un caso: Laura conosce bene la pressione, le aspettative e la fatica che comporta costruire un progetto discografico pensato per il mercato internazionale. E proprio per questo ha scelto di intervenire con parole profonde e personali sotto un post dell’artista:

“Quanto lavoro c’è dietro la nascita di un album, lavoro emotivo e fisico. E quanto ne hai fatto in questi anni! Non ti sei mai fermato. Voli, promo, un altro volo, studi di registrazione, un altro volo, scrittura, un altro volo, interviste tv e radio, un altro volo, fitting, un altro volo, servizio fotografico..ecc ecc.. questo non viene mai considerato in generale.”

Il valore del lavoro dietro la musica

Un messaggio che tocca un punto spesso dimenticato: il carico di energia, risorse e presenza costante che c’è dietro ogni brano e ogni album. Un discorso valido oggi più che mai, nell’era dello streaming veloce e del consumo musicale istantaneo.

Laura ha poi voluto concludere il suo intervento con parole di grande stima per Damiano David: