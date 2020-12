Laura Pausini trionfa a LA VOZ ESPAÑA con Kelly Isaiah.

Continuano le soddisfazioni per Laura Pausini nonostante da diversi mesi si ufficialmente ferma e al lavoro sulla scelta della canzoni per il nuovo disco la cui uscita potrebbe essere fissata per novembre 2021.

Ma del resto la Pausini è la nostra artista più internazionale e, anche quando è apparentemente ferma, rimane attiva su più fronti in tutto il mondo.

Laura Pausini, dopo aver trionfato a La Voz Messico e X Factor España e dopo aver lanciato insieme a Ricky Martin, e Alejandro Sanz la band CNCO nel programma La Banda creato da Simon Cowell, ha trionfato ieri sera anche a La Voz España: in finale infatti, il suo team – arrivato all’ultima puntata con due concorrenti – ha conquistato la vittoria con Kelly Isaiah.

Una soddisfazione che va ad aggiungersi ad altri prestigiosi risultati… con più di 70 milioni di copie vendute in Europa, Asia, America Latina e America del Nord, più di 180 Dischi di Platino, decine Dischi d’Oro e un Disco di Diamante (di cui la maggior parte conquistati quando le certificazioni non erano aiutate dallo Streaming), un Grammy Award e i 4 Latin Grammy , Laura Pausini è la prima artista italiana ad aver superato il miliardo di ascolti su Spotify e, sempre sulla piattaforma di streaming, è l’artista italiana più ascoltata al mondo del 2020.

L’ultimo progetto discografico della Pausini è il singolo IO SI (SEEN), brano registrato in 5 lingue diverse e inserito all’interno di The Life Ahead /La Vita Davanti A Sé, il nuovo film di Edoardo Ponti che segna il ritorno alle scene di Sophia Loren e sancisce la prima collaborazione di Laura con Diane Warren.

Tornando a La Voz España, nelle performance di Kelly, tornato in gara dopo un’eliminazione a metà percorso, Laura ha trovato un carattere determinato, una voce calda e di velluto che l’hanno fortemente colpita, tanto da regalargli una seconda possibilità, arrivando così in finale con una squadra vincente.

Ecco il commento della cantante: